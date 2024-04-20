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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

الخماسين تغير المزاج.. أعشاب تمنع الاكتئاب وتزيد الحيوية خلال الطقس المتقلب

أعشاب
أعشاب

 فترات الطقس المتقلب والخماسين، يمكن أن يتأثر المزاج والحيوية لدى البعض، هناك بعض الأعشاب التي يُعتقد أنها تساعد في تحسين المزاج وزيادة الحيوية، إليك بعض الأعشاب التي يمكن أن تكون مفيدة، بحسب ما نشره موقع إكسبريس.

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 أعشاب تمنع الاكتئاب وتزيد الحيوية فى الطقس المتقلب

الاكتئاب 

الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مركبات مضادة للأكسدة والأمينو الحمضية الطبيعية التي يُعتقد أنها تساعد في تحسين المزاج وتعزيز الطاقة.

الليمونغراس: يحتوي الليمونغراس على مركبات تساعد في تخفيف التوتر وتعزيز الانتعاش وتحسين المزاج.

الشمر: يُعتقد أن الشمر له تأثير مهدئ ومنشط للجهاز العصبي، وبالتالي يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر وتحسين المزاج.

القرفة: يحتوي القرفة على مركبات تساعد في تحسين المزاج وتعزيز الطاقة. يُمكن إضافة القرفة إلى الشاي أو القهوة أو الوجبات المختلفة.

النعناع: يعتبر النعناع منعشًا ومنشطًا للجهاز العصبي، ويمكن أن يساعد في تخفيف التوتر ورفع المعنويات.

مع ذلك، يُنصح بأن يتم استشارة الطبيب قبل استخدام أي نوع من الأعشاب أو المكملات الغذائية، وخاصة إذا كان هناك أي حالات صحية أو استخدام للأدوية الأخرى، كما يُشجع على الحفاظ على نمط حياة صحي، بما في ذلك النوم الجيد، والتغذية المتوازنة، وممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على مزاج مستقر وحيوية عالية.

المزاج الطقس الطقس المتقلب الطقس المتقلب والخماسين الإكتئاب

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