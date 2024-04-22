حدث ليلًا| مصر ثاني أغنى دولة إفريقية.. الحكومة تعلن وظائف جديدة في 3 جهات حيوية.. أول رسالة لأحمد السعدني بعد انتهاء عزاء والده

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بعد نيتساح يهودا.. الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات إضافية على الجيش الإسرائيلي
https://www.elbalad.news/6178426
نظر محاكمة 49 متهمًا في تهريب أدوية سرطان إلى فرنسا..اليوم
https://www.elbalad.news/6178357
ولي أمر يطلق الرصاص خلال مشاجرة مع نجله أمام مدرسته بالبساتين.. فيديو
https://www.elbalad.news/6178398
ماتوا حاضنين بعض.. قطار البدرشين يطيح بأب وأبنائه الثلاثة
https://www.elbalad.news/6178392
مخطط خطير لاستهدف مصر| أبو الغيط يكشف مفاجآت خطيرة في أول حوار منذ 7 أكتوبر مع أحمد موسى
https://www.elbalad.news/6178365
بـ 15700 مليونير.. مصر ثاني أغنى دولة إفريقية
https://www.elbalad.news/6178387
الحكومة تعلن وظائف جديدة في 3 جهات حيوية.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة
https://www.elbalad.news/6178209
تصريحات نارية لنائب رئيس دريمز الغاني عن لقاء الإياب أمام الزمالك
https://www.elbalad.news/6178423
قرار عاجل من إدارة نادي الزمالك قبل لقاء الإياب أمام دريمز
https://www.elbalad.news/6178378
يحضره كبار رجال الدولة.. ماجدة الرومي تحيي حفلا في قصر عابدين الخميس
https://www.elbalad.news/6178381