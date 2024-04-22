حدث ليلًا| مصر ثاني أغنى دولة إفريقية.. الحكومة تعلن وظائف جديدة في 3 جهات حيوية.. أول رسالة لأحمد السعدني بعد انتهاء عزاء والده

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الإثنين، ويتضمن أهم الأحداث.

بعد نيتساح يهودا.. الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات إضافية على الجيش الإسرائيلي

https://www.elbalad.news/6178426

نظر محاكمة 49 متهمًا في تهريب أدوية سرطان إلى فرنسا..اليوم

https://www.elbalad.news/6178357

ولي أمر يطلق الرصاص خلال مشاجرة مع نجله أمام مدرسته بالبساتين.. فيديو

https://www.elbalad.news/6178398

ماتوا حاضنين بعض.. قطار البدرشين يطيح بأب وأبنائه الثلاثة

https://www.elbalad.news/6178392

مخطط خطير لاستهدف مصر| أبو الغيط يكشف مفاجآت خطيرة في أول حوار منذ 7 أكتوبر مع أحمد موسى

https://www.elbalad.news/6178365

بـ 15700 مليونير.. مصر ثاني أغنى دولة إفريقية

https://www.elbalad.news/6178387

الحكومة تعلن وظائف جديدة في 3 جهات حيوية.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

https://www.elbalad.news/6178209

تصريحات نارية لنائب رئيس دريمز الغاني عن لقاء الإياب أمام الزمالك

https://www.elbalad.news/6178423

قرار عاجل من إدارة نادي الزمالك قبل لقاء الإياب أمام دريمز

https://www.elbalad.news/6178378

يحضره كبار رجال الدولة.. ماجدة الرومي تحيي حفلا في قصر عابدين الخميس

https://www.elbalad.news/6178381

متشكر أنك أبويا.. أول رسالة لأحمد السعدني بعد انتهاء عزاء والده

https://www.elbalad.news/6178397