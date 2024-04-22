للبيع بهذا السعر .. مواصفات BMW X6 موديل 2024

ثبتت أسعار السيارة BMW X6 موديل 2024 في السوق المصري، حيث تباع محليًا بنفس القيمة السابقة دون زيادات رسمية جديدة أوأنخفاضات، وتنطلق السيارة في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات، كما تعد من أبرز الاصدارات الرياضية والتي تنتمي لعائلة الـ SUV الفاخرة.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الأسعار الرسمية للسيارة BMW X6 موديل 2024 في مصر وابرز المواصفات

BMW X6 موديل 2024

قدرات وتجهيزات السيارة BMW X6 موديل 2024

محرك 8 سلندر.

سعة 4400 CC "تيربو".

قوة إجمالية 530 حصان.

عزم الدوران 750 نيوتن متر.

ناقل سرعات 8 غيار "أوتوماتيك".

تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 4.3 ثانية.

السرعة القصوى 250 كيلومتر/ساعة.

BMW X6 موديل 2024

كاميرا خلفية، حساسات حركة، انذار.

قفل مركزي، بصمة، زر تشغيل وايقاف المحرك.

ريموت تحكم، مرايات كهربائية جانبية "ضم".

مثبت سرعة، وسائد هوائية للحماية.

جنوط، اضاءة LED، زجاج مظلل، مقاعد ذات تحكم كهربائي.

BMW X6 موديل 2024

نظام صوتي ترفيهي، شاشة تدعم التطبيقات الذكية وتعمل باللمس.

عجلة قيادة متعددة الوظائف "مالتي فانكشن".

فرامل مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني، برنامج الثبات الالكتروني.

برنامج رصد النقاط العمياء، نظام تحديد المسارات.

BMW X6 موديل 2024

الأسعار الرسمية للسيارة BMW X6 موديل 2024 في مصر

تقدم السيارة BMW X6 موديل 2024 في مصر عبر الفئة X6 M60i بسعر 9 مليون جنيه.