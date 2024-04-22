عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

للبيع بهذا السعر .. مواصفات BMW X6 موديل 2024

BMW X6 موديل 2024
BMW X6 موديل 2024

ثبتت أسعار السيارة BMW X6 موديل 2024 في السوق المصري، حيث تباع محليًا بنفس القيمة السابقة دون زيادات رسمية جديدة أوأنخفاضات، وتنطلق السيارة في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات، كما تعد من أبرز الاصدارات الرياضية والتي تنتمي لعائلة الـ SUV الفاخرة.

ثبات أسعار أرخص سيارة رياضية 2024 تقدمها BMW .. اعرف بكام

أرخص سيارة رياضية تقدمها MG في مصر وهذا سعرها الرسمي

تخفيض يصل لـ171 ألف جنيه.. سعر أرخص سيارة تقدمها هيونداي

سعر أرخص سيارة تقدمها شيري في مصر.. 110 آلاف جنيه تخفيضًا

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الأسعار الرسمية للسيارة BMW X6 موديل 2024 في مصر وابرز المواصفات

BMW X6 موديل 2024

قدرات وتجهيزات السيارة BMW X6 موديل 2024

 

  • محرك 8 سلندر.
  • سعة 4400 CC "تيربو".
  • قوة إجمالية 530 حصان.
  • عزم الدوران 750 نيوتن متر.
  • ناقل سرعات 8 غيار "أوتوماتيك".
  • تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 4.3 ثانية.
  • السرعة القصوى 250 كيلومتر/ساعة.
BMW X6 موديل 2024
  • كاميرا خلفية، حساسات حركة، انذار.
  • قفل مركزي، بصمة، زر تشغيل وايقاف المحرك.
  • ريموت تحكم، مرايات كهربائية جانبية "ضم".
  • مثبت سرعة، وسائد هوائية للحماية.
  • جنوط، اضاءة LED، زجاج مظلل، مقاعد ذات تحكم كهربائي.
BMW X6 موديل 2024
  • نظام صوتي ترفيهي، شاشة تدعم التطبيقات الذكية وتعمل باللمس.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف "مالتي فانكشن".
  • فرامل مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني، برنامج الثبات الالكتروني.
  • برنامج رصد النقاط العمياء، نظام تحديد المسارات.
BMW X6 موديل 2024

الأسعار الرسمية للسيارة BMW X6 موديل 2024 في مصر 

 

تقدم السيارة BMW X6 موديل 2024 في مصر عبر الفئة X6 M60i بسعر 9 مليون جنيه.

BMW SUV الأسعار الرسمية أسعار BMW X6 أسعار BMW X6 موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

احتراق 7 سيارات و6 تكييفات إثر حريق في جراج عقار بالجمالية

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة

رفع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وإل آند إم

قرار عاجل من المحكمة في مقتل الإعلامية شيماء جمال .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بالأسعار.. أكثر 5 سيارات سيدان مبيعًا بالسوق المصري

سيارة BMW X2 تعود للسوق المصري من جديد بهذه الأسعار

ميتسوبيشي إكسابندر "كسر زيرو" .. سيارة عائلية بأرخص سعر

أقل سعر .. اركب تويوتا كورولا 2024 "الفئة الثانية" كسر زيرو

ثبات أسعار أرخص سيارة رياضية 2024 تقدمها BMW .. اعرف بكام

تخفيض يصل لـ 250 ألف جنيه على أسعار هذه السيارة .. تفاصيل

أسعار هيونداي النترا CN7 موديل 2024 الرسمية في مصر ..صور

أسعار شيري تيجو 7 "برو" 2024 في مصر .. وصلت كام؟

ترشيحاتنا

وفاء عامر تكشف حقيقة غرور أحمد العوضي.. فيديو

سفيرة أمريكا بالقاهرة: نقدر جهود مصر لتعزيز الاستقرار والتنمية بمنطقة البحر الأحمر

بعد تصدر حلقة إسلام الفيومي الترند.. نهال طايل تنفعل وترد على منتقديها |فيديو

صيام الأيام البيض وست شوال.. كم يعادل أجرهما؟

أشرف زكي: يتم التحرش بالفنانين من قبل منتحلي مهنة الصحافة بالجنازات

إسبانيا تبحث مع قطر وقف إطلاق النار في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي كساب تثير الجدل بعد ظهورها بالمايوه.. سعره صادم

تعرضت للإهانة بسبب الحجاب.. رجل فرنسي يبصق على فتاة مسلمة في إسبانيا

مجوهرات لافتة.. أحلام تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة| شاهد

لون شعر غريب.. سوسن بدر تفاجئ متابعيها| شاهد

فيديو

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

متشتريش دلوقتي| الغرف التجارية تؤكد انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ