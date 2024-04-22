لأول مرة بعد الطلاق.. هنا الزاهد تلغي متابعة أحمد فهمي على إنستجرام

قامت الفنانة هنا الزاهد بإلغاء متابعة طليقها الفنان أحمد فهمي على انستجرام، وذلك بعد فترة من طلاقهما .

وعلى النقيض مازال أحمد فهمي يتابع هنا الزاهد عبر انستجرام.

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها فيديو جديدا من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافتة.

وتألقت هنا الزاهد، مرتدية بنطال كلاسيك باللون الاسود مع جاكيت مخطط باللون الاسود والأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها .

أما من الناحية الجمالية تعتمد هنا الزاهد، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت هنا الزاهد، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.