نشرة الفن.. هشام إسماعيل يكشف عن سبب رغبته بمشاركة هنا الزاهد فى أعمال فنية.. وتفاصيل الحلقة 27 من مسلسلات رمضان

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية.

قال الفنان هشام إسماعيل أنه لا يحب أن يكون مثل شهريار في الحقيقة، لكن إذا جاءته الفرصة لتجسيد الشخصية سيختار هنا الزاهد لتجسد دور شهرزاد .

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل “جودر” العديد من الأحداث ، وبدأت بعودة جودر إلى بحيرة قارون ، ويفاجيء بأحد الشيوخ عبد الأحد (أحمد بدير) ويطلب منه نفس طلب أشقائه الذى غرقوا

شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل “صدفة” العديد من الأحداث ،اتفق جلال (رشدي الشامي) مع مصباح ، على قتل طارق (عصام السقا) كما تحالف مع غادة (رانيا الخواجة)

وجهت الفنانة نهال عنبر رسالة شكر إلى المخرج هاني خليفة بعد نجاح مسلسل “بدون سابق إنذار” ، الذى يشارك فى النصف الثاني من الماراثون الرمضاني الحالي.

شهدت الحلقة 27 من الحشاشين، خداع فتيات حلم الجنة لقائدتهم آلينار وتجمع ثلاث فتيات منهم في غرفتها وقتلها بالطعنات المتواصلة انتقاماً منها على معاملتهم معها.