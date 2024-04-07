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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشرة الفن.. هشام إسماعيل يكشف عن سبب رغبته بمشاركة هنا الزاهد فى أعمال فنية.. وتفاصيل الحلقة 27 من مسلسلات رمضان

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية.

هشام إسماعيل: أحب العمل مع هنا الزاهد لأن فيها من روح نجلاء فتحي

قال الفنان هشام إسماعيل أنه لا يحب أن يكون مثل شهريار في الحقيقة، لكن إذا جاءته الفرصة لتجسيد الشخصية سيختار هنا الزاهد لتجسد دور شهرزاد .

مسلسل جودر الحلقة12.. ياسر جلال يستعد لفك الرصد للحصول على الكنوز الأربعة

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل “جودر” العديد من الأحداث ، وبدأت بعودة جودر إلى بحيرة قارون ، ويفاجيء بأحد الشيوخ عبد الأحد (أحمد بدير) ويطلب منه نفس طلب أشقائه الذى غرقوا

مسلسل صدفة الحلقة 27 .. اتفاق جلال ومصباح على إنهاء حياة طارق

شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل “صدفة” العديد من الأحداث ،اتفق جلال  (رشدي الشامي) مع مصباح ، على قتل طارق (عصام السقا)  كما تحالف مع غادة (رانيا الخواجة) 

بعد نجاح "بدون سابق إنذار".. نهال عنبر توجه رسالة للمخرج هاني خليفة

وجهت الفنانة نهال عنبر رسالة شكر إلى المخرج هاني خليفة بعد نجاح مسلسل “بدون سابق إنذار” ، الذى يشارك فى النصف الثاني من الماراثون الرمضاني الحالي.

الحشاشين الحلقة 27.. فتيات حلم الجنة يقتلن ألينار.. ويحيى ينجو من مؤامرة الصباح

شهدت الحلقة  27 من الحشاشين، خداع فتيات حلم الجنة لقائدتهم آلينار وتجمع ثلاث فتيات منهم في غرفتها وقتلها بالطعنات المتواصلة انتقاماً منها على معاملتهم معها. 

اعمال نهال عنبر أخبار هشام اسماعيل برومو مسلسل جودر مسلسل بدون سابق انذار مسلسلات رمضان 2024

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