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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

خلال ساعات العمل.. أطعمة تجعل الجسم أكثر نشاطا وحيوية

العمل
العمل

يحتاج الكثير منا إلى تناول بعض الأطعمة خلال ساعات العمل، لذلك نكشف عن بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في زيادة النشاط والحيوية خلال ساعات العمل وفقا لما نشره موقع إكسبريس .

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 خلال ساعات العمل أطعمة تجعل الجسم أكثر نشاطا وحيوية

الموز: يحتوي الموز على السكريات الطبيعية، والبوتاسيوم، والفيتامينات، والألياف، التي تعزز الطاقة وتحسن التركيز. كما أنه سهل الهضم ومليء بالمغذيات المهمة.

المكسرات: مثل اللوز والجوز والفستق، تحتوي المكسرات على الدهون الصحية والبروتينات والألياف، وتمنح الجسم طاقة مستدامة وتعزز الانتباه.

الشوكولاتة الداكنة: يحتوي الشوكولاتة الداكنة على الكاكاو الطبيعي الذي يحتوي على مركبات مفيدة مثل المنغنيز والمغنيسيوم والكافيين. تساعد هذه المركبات في زيادة الانتباه وتحسين المزاج.

الفواكه الطازجة: مثل التفاح والبرتقال والعنب والفراولة. تحتوي الفواكه الطازجة على السكريات الطبيعية والفيتامينات والألياف، وتمنح الجسم انتعاشًا وطاقة طبيعية.

الماء: شرب الماء بانتظام أمر مهم للحفاظ على التركيز والنشاط. الجفاف يمكن أن يؤدي إلى تعب وضعف التركيز. حاول شرب الماء بين فترات العمل للبقاء منتعشًا.

الأطعمة الغنية بالحديد: مثل السبانخ واللحوم الحمراء والأسماك والحبوب الكاملة. نقص الحديد يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالتعب والضعف. تناول الأطعمة الغنية بالحديد يساعد في تحسين مستويات الطاقة.

الأطعمة الغنية بفيتامين ب: مثل البيض والأسماك والأفوكادو والحبوب الكاملة، فيتامين ب يلعب دورًا هامًا في تحويل الطعام إلى طاقة قابلة للاستخدام في الجسم.

القهوة والشاي الأخضر: يحتوي كلاهما على الكافيين الذي يعزز اليقظة ويحسن التركيز. يجب تناولها بشكل معتدل لتفادي التأثيرات الجانبية مثل الأرق.

يجب الإشارة إلى أن الغذاء والتغذية هي أمور شخصية، وما يناسب شخص قد لا يناسب الآخر. يُفضل أيضًا تناول وجبات صحية ومتأكلها بانتظام طوال اليوم للحفاظ على مستويات الطاقة والحيوية. قد يكون من الأفضل استشارة أخصائي تغذية للحصول على نصائح مخصصة تتناسب مع احتياجاتك الفردية.

الأطعمه الموز الفستق السكريات الطبيعية الشوكولاتة الداكنة المكسرات ​​​​​​​health

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