عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تتابع جهود تنفيذ حملات النظافة والتجميل بالدقهلية

حملات النظافة
حملات النظافة

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة الدقهلية في تنفيذ حملات النظافة والتجميل حرصا على الحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وتنفيذًا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فقد استمرت أعمال الحملة المكبرة للنظافة والتجميل والتشجير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية بمدينة جمصة بمشاركة 15وحدة محلية ومعدات التدخل السريع بادارة المركبات.

 وقال"مختار" إن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصاري الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة.

وأوضح "مختار" أنه تم رفع 2500 طن مخلفات وناتج تقليم أشجار وتم ترميم الأرصفة وري الحدائق والجزر الوسطي وتقليم الأشجار والحشائش بالمنطقة الصناعية بجمصة.

 وأضاف "مختار" أن الحملة استهدفت رفع كفاءة المداخل والمخارج والتشجير والتجميل وترميم الجزر الوسطي بالمنطقة الصناعية ومحيطها لخلق بيئة نظيفة للمستثمرين وذلك في إطار اهتمام المحافظه بتوفير المناخ المناسب للمناطق الصناعيه تماشيًا مع رؤيه القيادة السياسية في الاهتمام بقطاع الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات كثيفه العماله.

وأوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة استمرار أعمال الحملة من خلال استخدام 35 معده نظافة ما بين زاحف ولودار وسيارات نقل 5 و10و20 طن قلاب وبمشاركة  وعدد 70عامل نظاف.

و تم رفع المخلفات المتراكمة بعدد من المناطق داخل المنطقة الصناعية ورفع تسوية ورفع حالة النظافة العامة بالمنطقة واستكمال نظافة الطريق امام المنطقة على الطريق الدولى جانب السور بالكامل واستكمال ترميم البلدورات بالمرحلة الثانية وتواصل أعمال نظافة الجزر الوسطى وازالة الحشائش التالفة واستكمال اعمال تقليم الاشجار وتم تقليم الأشجار ورفع كفاءة الجزر الوسطي والحدائق والحملة مستمره لحين الانتهاء من رفع كفاءة المنطقة بالكامل..

1000112618
1000112618
1000112620
1000112620
1000112619
1000112619
وزارة التنمية المحلية محافظة الدقهلية التنمية المحلية حملات النظافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة

بتراجع 20 جنيها للدجاج و3 جنيهات للبيض| شعبة الدواجن تزف بشرى للمواطنين

شبانة: ما فعله زيزو طبيعي في كرة القدم.. ومستاء من الهجوم على فندق إقامة دريمز

فنانة شهيرة.. معلومات عن خطيبة محمد رجب بعد ظهورهما الأول معا

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

عامر حسين: الأهلي أرسل احتجاجا ضد حارس الاتحاد السكندري.. وسننظر في شكوى إنبي

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

بداية التوقيت الصيفي تزامنا مع تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال الجمعة المقبلة

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية عن تطبيق تقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء: للتيسير على المواطن

ترشيحاتنا

زيادة 5 جنيهات| «ميريت» و«مارلبورو» و«LM».. ارتفاع أسعار السجائر للمستهلك اليوم الثلاثاء

لاعب طلائع الجيش على رادار الأهلي في الموسم المقبل .. تفاصيل

مبادرة الزراعة في الكاتدرائية.. والبابا يثمن جهود الوزارة في توفير السلع بأسعار مخفضة

الصحف الاماراتية اليوم| عودة عمليات تشغيل في مطار دبي الدولي إلى وضعها الطبيعي.. 200 يوم على حرب غزة واستعدادات لاجتياح رفح.. زلزالان يضربان تايوان بقوة

في أول أيام عيد الفصح اليهودي.. 219 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

وزير الأوقاف من الرياض: نرفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكات جمال.. شاهد شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها وتشعل السوشيال ميديا

تصل إلى 23 ألف جنيه مصري.. أسعار حفل آمال ماهر بالسعودية

ليلي علوي بفستان جرئ تثير الجدل بمهرجان هوليوود

بعد وفاة ممرضة داخل مستشفى طنطا بسكتة قلبية|جمال شعبان: كانت ترتدي ثياب الفخر

فيديو

أسما شريف منير تقرر بيع سيارتها.. اعرف السبب

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ