التنمية المحلية تتابع جهود تنفيذ حملات النظافة والتجميل بالدقهلية

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة الدقهلية في تنفيذ حملات النظافة والتجميل حرصا على الحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وتنفيذًا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فقد استمرت أعمال الحملة المكبرة للنظافة والتجميل والتشجير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية بمدينة جمصة بمشاركة 15وحدة محلية ومعدات التدخل السريع بادارة المركبات.

وقال"مختار" إن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصاري الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة.

وأوضح "مختار" أنه تم رفع 2500 طن مخلفات وناتج تقليم أشجار وتم ترميم الأرصفة وري الحدائق والجزر الوسطي وتقليم الأشجار والحشائش بالمنطقة الصناعية بجمصة.

وأضاف "مختار" أن الحملة استهدفت رفع كفاءة المداخل والمخارج والتشجير والتجميل وترميم الجزر الوسطي بالمنطقة الصناعية ومحيطها لخلق بيئة نظيفة للمستثمرين وذلك في إطار اهتمام المحافظه بتوفير المناخ المناسب للمناطق الصناعيه تماشيًا مع رؤيه القيادة السياسية في الاهتمام بقطاع الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات كثيفه العماله.

وأوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة استمرار أعمال الحملة من خلال استخدام 35 معده نظافة ما بين زاحف ولودار وسيارات نقل 5 و10و20 طن قلاب وبمشاركة وعدد 70عامل نظاف.

و تم رفع المخلفات المتراكمة بعدد من المناطق داخل المنطقة الصناعية ورفع تسوية ورفع حالة النظافة العامة بالمنطقة واستكمال نظافة الطريق امام المنطقة على الطريق الدولى جانب السور بالكامل واستكمال ترميم البلدورات بالمرحلة الثانية وتواصل أعمال نظافة الجزر الوسطى وازالة الحشائش التالفة واستكمال اعمال تقليم الاشجار وتم تقليم الأشجار ورفع كفاءة الجزر الوسطي والحدائق والحملة مستمره لحين الانتهاء من رفع كفاءة المنطقة بالكامل..

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