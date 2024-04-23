الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.



وتوجه الرئيس السيسي إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات حيث قام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة.