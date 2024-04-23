إقامة معارض للمنتجات المصرية الصينية لفتح أسواق في أفريقيا

قال اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، غنه جار العمل على إقامة معرض للمنتجات المصرية الصينية في القاهرة تحت رعاية رئيس مجلس وزراء البلدين، ووزيرا التجارة والصناعة في البلدين بهدف تصدير المنتجات المصرية و الصينية للدول الأفريقية وفتح أسواق لهما في القارة الافريقية.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في المؤتمر الصحفي بالقاهرة حول معرض الصين الدولي للاستيراد (CIIE)، ونظمته السفارة الصينية بالقاهرة، وإدارة معرض الصين الدولي للاستيراد، والمركز الوطني للمعارض والمؤتمرات بشنغهاي بالتعاون مع المركز الصيني المصري، ومن المقرر إقامته خلال شهر نوفمبر 2024 بمدينة شنغهاي الصينية .

وأعلن الماوردي خلال كلمته مشاركة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بمعرض الصين الدولي للاستيراد (CIIE) فهو يعد فرصة هائلة للشركات المصرية لعرض منتجاتها وفتح أسواق جديدة في الصين.

ووقع رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض المؤتمر بروتوكول تعاون مع الجانب الصيني للحفاظ على أواصر التعاون بين البلدين وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الصين.

شارك في المؤتمر الصحفي تشانغ تشاويانغ الوزير الصيني بالسفارة، ولي قوه تشينغ نائب المدير العام لإدارة معرض الصين الدولي ومسئولي السفارة الصينية بالقاهرة، وإدارة المعرض، بجانب أعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية الصداقة المصرية الصينية .

ويعتبر معرض الصين الدولي للاستيراد (CIIE) ، أول معرض على المستوى الوطني يركز على الاستيراد في العالم ، ومنصة لتعزيز الانفتاح رفيع المستوى، ويقام المعرض سنوياً في مركز شانغهاي الوطني للمؤتمرات والمعارض، تُعقد الدورة السابعة في الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر 2024 ، تشارك فيه أكثر من 128 دولة ، أكثر من 500 مؤسسة عالمية عارضة، ويعد فرصة هائلة للشركات المصرية لعرض منتجاتها وفتح أسواق جديدة.