زعيم المعارضة الإسرائيلية يشن هجوما شديدا على الأمين العام للأمم المتحدة

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، عضو الكنيست يائير لابيد، اليوم الأربعاء، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، بعد أن رفض المزاعم الإسرائيلية وقرر عدم إدراج حركة حماس على قائمة المنظمات المشتبه في ارتكابها أعمال عنف جنسي.

وكتب لابيد في رسالة غردها على صفحة X (تويتر سابقا): "إن قرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريز، بعدم إدراج حماس في القائمة السوداء للمنظمات المشتبه في ارتكابها أعمال عنف جنسي أثناء النزاع، هو قرار غير مقبول".

واتهم لابيد الأمين العام للأمم المتحدة بأن أصبح "مؤيدا للإرهاب".

الليلة الماضية، هاجم وزير الخارجية في حكومة الاحتلال إسرائيل كاتس جوتيريش: وادعى أنه حول الأمم المتحدة "إلى مؤسسة متطرفة معادية للسامية ومعادية لإسرائيل".

وزعم: سوف يذكر أن فترة ولايته هي الأكثر قتامة في تاريخ المنظمة الدولية".