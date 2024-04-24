عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم المعارضة الإسرائيلية يشن هجوما شديدا على الأمين العام للأمم المتحدة

يائير لابيد
يائير لابيد

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، عضو الكنيست يائير لابيد، اليوم الأربعاء، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، بعد أن رفض المزاعم الإسرائيلية وقرر عدم إدراج حركة حماس على قائمة المنظمات المشتبه في ارتكابها أعمال عنف جنسي.

وكتب لابيد في رسالة غردها على صفحة X (تويتر سابقا): "إن قرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريز، بعدم إدراج حماس في القائمة السوداء للمنظمات المشتبه في ارتكابها أعمال عنف جنسي أثناء النزاع، هو قرار غير مقبول".

واتهم لابيد الأمين العام للأمم المتحدة بأن أصبح "مؤيدا للإرهاب".

الليلة الماضية، هاجم وزير الخارجية في حكومة الاحتلال إسرائيل كاتس جوتيريش: وادعى أنه حول الأمم المتحدة "إلى مؤسسة متطرفة معادية للسامية ومعادية لإسرائيل".

وزعم: سوف يذكر أن فترة ولايته هي الأكثر قتامة في تاريخ المنظمة الدولية".

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الأمين العام للأمم المتحدة حركة حماس أعمال عنف جنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد

علاقة مُحرّمة.. فصل جديد في قضية مقتـ.ـل طبيب بالتجمع الخامس.. بعد قليل

بسبب المقاطعة| البلطي يتراجع 30 جنيهًا والمكاريل  45 في أسواق القاهرة

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

2.4 مليون يورو.. خالد الغندور يصدم جماهير الزمالك

مقاطع فيديو خادشة.. التحقيق مع البلوجر نادين طارق بعد ضبطها

مرشح لخلافة علي معلول.. مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن تواصل الهبوط اليوم بالمزارع والأسواق

ترشيحاتنا

لليوم الثاني.. مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» تنشر المحبة في الكاتدرائية

رسميًا... تعرف على تفاصيل أطول إجازة في العام للطلاب والموظفين

اعتدى عليها وهي ميتة.. ننشر صورة المتهم بواقعة «جانيت» طفلة مدينة نصر

تأجيل محاكمة المتهمين بقت.ل طبيب التجمع

إرشادات لتبريد مقصورة السيارة بدون تكييف ؟

بينها عقاقير ضغط وسكر ومضادات حيوية.. زيادة أسعار 31 صنف أدوية بالسوق المحلية لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 أسباب وراء إصابة الأطفال الرضع بالصفرا بعد الولادة.. فما هي؟

مكشوف البطن.. إيمان العاصي تثير الجدل بظهورها

ابنة سوسن بدر تخطف الأنظار فى احتفالية مركز راشد.. صور

تكريم نجوم الفن في احتفالية لأصحاب الهمم.. صور

فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

حكايات رامز جلال مع المقالب من قبل الشهرة

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ