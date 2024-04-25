ذكرى تحرير سيناء.. برلمانية: تاريخ مصر حافل بالبطولات والدروس الوطنية تتوارثها الأجيال

هنأت النائبة ميرال جلال الهريدي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 42 لعيد تحرير سيناء.



وأكدت النائبة ميرال الهريدي في بيان لها اليوم، أن تاريخ مصر حافل بالبطولات والدروس الوطنية، تتوارثها الأجيال لتتعلم منها مفاهيم التضحية والفداء من أجل الحفاظ على كل شبر من أراضي الوطن المقدسة، وكيف لمصر درع وسيف يحميها منذ فجر التاريخ وحتى وقتنا هذا، فللجندي والمواطن المصري عقيدة ذات طبيعة خاصة لا تتكرر في الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه.



وأشارت عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن إلى أن هذه الموروثات والعقائد الوطنية هي التي مكنت المصريين وقيادتهم وجيشهم من التصدي لمحاولات الإرهاب والتطرف للنيل من أمنها واستقرارها، وأنقذت البلاد من الدخول في نفق مظلم كان مقدرا لها السقوط فيه، ولكن بفضل وطنية ووعي المصريين، الذين أبوا أن تكون مصر إلا وطن آمن مستقر تاريخه وخيراته لأبنائه لا لغيرهم نجحوا في اسقاط كل هذه المخططات الاجرامية التي كانت تحاك للوطن.



ولفتت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن هذا النصر الذي حققه المصريون عبر تاريخهم القديم والمعاصر كان دافعا لأن يقود الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود تنموية في سيناء، قاهرا أية تحديات داخلية أو خارجية، بمساندة ودعم الشعب المصري وكافة مؤسسات الدولة ، فأسس مشروعات ضخمة في البنية التحتية والاستثمار واستطاع ربط سيناء بمصر مرة أخرى بمشروعات نقل وأنفاق هائلة، وفتح باب التعمير وتنشيط السياحة لواحده من أهم الأراضي السياحية الرائعة التي لا تتكرر.