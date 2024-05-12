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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

افتتحه السيسي اليوم.. 12 معلومة عن مسجد السيدة زينب

مسجد السيدة زينب
مسجد السيدة زينب رضي الله عنها

افتتح مسجد السيدة زينب رضي الله عنها اليوم الأحد، بعد التطوير بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والسلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه شقيقه الأمير القائد جوهر عز الدين، وأنجاله الأمير جعفر الصادق عماد الدين، والأمير طه نجم الدين، والأمير حسين برهان الدين، و"مفضل محمد" ممثل السلطان بالقاهرة.

12 معلومة عن مسجد السيدة زينب 

موقع صدى البلد يرصد أبرز المعلومات عن المسجد الزينبي:

1- كان المسجد الزينبي بيتًا لـ أمير مصر مَسْلَمَةَ بن مخلد قائمًا على الخليج المصري، عند قنطرة السباع. 

2- أنشئ هذا المسجد في العهد الأموي، وزاره كبار المؤرِّخِين وأصحاب الرحلات. 

3- مساحة المسجد 11792 م، وارتفاع مئذنته 48 م، ويتسع لـ 11123 مصلي. 

4- المسجد به 220 عمود رخام، 130 مشكاة،  100 نجفة. 

5- الساحة الخارجية لمسجد السيدة زينب كسيت بأجود أنواع الجرانيت، وتم زيادة عدد الأبواب تجنبًا لتدافع الزوار والمصلين في أوقات الذروة. 

6- حوائط المسجد من الخارج كسيت بالكامل بالحجر المزخرف بأشكال بروازية. 

7- في الساحة الخارجية للمسجد ضريح الشيخ العتريس والعيدروس محمولًا على 6 أعمدة من الرخام وتعلوه قبتان صغيرتان. 

8- يعلو المسجد مئذنته الزينبية وقبة المقام كمنارة مضيئة للعمارة الإسلامية. 

9- كسي المحراب الرئيس في منتصف المسجد بأنفث أنواع الرخام، وحفرت عليه آيات قرآنية كريمة. 

10- الحوائط الداخلية تحولت إلى لوحات فنية خشبية ورخامية. 

11- مدخل الضريح تعلوه عتبة مزخرفة ومذهبة. 

12- تجديد المقام بأنفث الأحجار الكريمة. 

افتتاح مسجد السيدة زينب.. وزير الأوقاف: نشكر الرئيس السيسي على تشريفه وعنايته

أم العواجز وعقيلة بني هاشم 

والسيدة زينب الكبرى رضي الله عنها، أمها السيدة فاطمة البتول، بضعة سيدنا الرسول ﷺ. وأبوها سيف الله الغالب سيدنا عليُّ بن أبي طالب رضى الله عنه. وجدتها أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد رضى الله تعالى عنها.

أما أخواها الشقيقان فهما الإمام أبي محمد الحسن، والإمام أبي عبد الله الحسين رضي الله عنهم جميعًا، وقد وُلدت بعد مولد الحسين بسنتين، ويقال أن كلاهما ولد في شهر شعبان، أمَّا هي ففي السنة الخامسة أو السادسة للهجرة، فعاصرت إشراق النبوة عِدَّةَ سنوات، وسَمَّاهَا الرسول ﷺ «زينب»؛ إحياءً لذكرى ابنته (السيدة زينب) ومعنى زينب: الفتاة القوية المكتنزة الودودة العاقلة.

واشتهرت السيدة زينب بجمال الخِلقة والخُلُقِ، اشتهارها بالإقدام والبلاغة، وبالكرم وحسن المَشُورَةِ، والعلاقة بالله، وكثيرًا ما كان يرجع إليها أبوها وإخوتها في الرأي، ويأخذون بمشورتها؛ لبُعْدِ نظرها وقوة إدراكها.

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