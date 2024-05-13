ضامنة للأمن والاستقرار.. كيف تنظر دول القارة الإفريقية إلى روسيا؟

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، إن إفريقيا تنظر إلى روسيا باعتبارها الضامن الرئيسي للاستقرار والأمن في القارة، وإن موسكو ليست قلقة بشأن محاولة دول أخرى أن تأخذ مكانها على هذا النحو.

وأضاف بوجدانوف، في مقابلة مع مجلة “نيو إيسترن أوتلوك”، إن روسيا، التي لا تخجل أبدا من المنافسة العادلة، مستعدة لذلك لأنها تقدم نفسها لـ إفريقيا كضامن رئيسي للاستقرار والأمن، بينما توسع كفاءاتها التقليدية والمولدة حديثا، الفريدة في بعض الأحيان".

وأشار بوجدانوف إلى أن هناك طلبا متزايدا على المساعدة التي تقدمها روسيا لإفريقيا، وذلك انطلاقا من استجابة الشركاء الأفارقة، في منطقة الصحراء والساحل، وفي جميع أنحاء القارة أيضا.

ووصف نائب وزير الخارجية الروسي، إفريقيا، بأنها "قارة المستقبل"، ومكانا "لموارد طبيعية وبشرية لا تنضب حقا" مع "سوق متزايدة الضخامة وذات هوامش ربح عالية".

وأضاف: "لذلك، هناك منافسة مستمرة بين اللاعبين الخارجيين من أجل "مكان تحت الشمس الإفريقية".

وتابع: "وبصرف النظر عن المنافسين التقليديين الذين يعملون من خلال "الغرب الجماعي"، فقد شارك بشكل متزايد ممثلون عن "الشرق والجنوب العالميين"، وتحديداً الصين والهند وتركيا والخليج العربي وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية"، موضحًا أن هذه القائمة الطويلة قد تطول.

وأكد بوجدانوف أن روسيا، في بناء تعاونها مع الدول الأفريقية، تلتزم بالموقف القائل بأن القارة الأفريقية هي قطب قوة عالمي جديد ومتعدد الاستخدامات وفريد من نوعه يتطور وليس ساحة للمواجهة بين اللاعبين العالميين الكبار.

وأكد أيضا أن "روسيا مستعدة للمساعدة بنشاط في تعزيز الإمكانات الحالية للدول الأفريقية دون طرح أي شروط سياسية أو تقديم نصائح غير مرغوب فيها"، واصفا ذلك بالميزة التنافسية لـ روسيا.

وأوضح بوجدانوف أن دعم سيادة الدول الأفريقية وضمان الأمن القومي لدول القارة، يمثل أولوية بالنسبة لـ روسيا.