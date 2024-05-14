«صنع في مصر».. مشروع تخرج طلاب بـ «إعلام الأزهر» لدعم الصناعة الوطنية

أطلق مجموعة من طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة الأزهر دفعة 2023- 2024، مشروع تخرج بعنوان «صنع في مصر»، وذلك لدعم وتشجيع الصناعات الوطنية، وتسليط الضوء على الانتاج المحلي والمواهب المصرية في مختلف المجالات وتعزيز الوعي بجودة وابتكار المنتجات المصرية، في إطار دعم الدولة لتشجيع الشباب وتوطين الصناعة المصرية.

ويهدف مشروع «صنع في مصر»، إلى تشجيع ودعم الصناعة الوطنية، من خلال تعريف الشباب بالمنتج المحلي المصري والفرص التجارية المتاحة، وعرض نماذج من شباب مصرية ذات خبرة قامت بتنفيذ مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، وتغلبوا على التحديات والمصاعب بإصرارهم على النجاح.

وقام الطلاب المنفذين للمشروع، بالإستعانة بعدد من الخبراء في مجال إنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتقديم النصائح للشباب المقبلين علي إقامة المشاريع الخاصة، كما قام الطلاب العاملين على المشروع، بإنشاء حسابات علي وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز مشروعهم ونشر المحتوى المرتبط به، وتم استخدام وسائل الإعلام الرقمية والتسويق الاجتماعي للوصول إلى جمهور أوسع وتعزيز الوعي بالمنتجات المحلية والفرص التجارية المتاحة.

وأشار الطلاب القائمين علي المشروع، إلى أن هدفهم الرئيسي هو تشجيع الشباب علي إقامة المشاريع الخاصة بهم ، وتعزيز الثقة في العلامات التجارية المصرية وقدرتها علي منافسة نظيراتها من المنتجات الأجنبية تحت شعار « بكل فخر صنع في مصر»، ودعم وتعزيز الاقتصاد المصري، حيث يعكس مشروع التخرج «صنع في مصر» إرادة الشباب المبدع في تعزيز الصناعة المصرية وتسليط الضوء على المواهب والإبداعات المحلية، من خلال الترويج للمنتجات المحلية والتركيز على الجودة والإبداع.

ويقام المشروع تحت إشراف الدكتور محمد الشناوي، مدرس بكلية الاعلام بنين جامعة الأزهر، ويتكون فريق العمل القائم على مشروع التخرج، من 10 طلاب، وهم « جبر عبد الكريم- محمد كمال- محمد منصور- سعيد رمضان - عبد الرحمن السعيد- محمد أشرف - محمود رمضان- محمد مصطفي- محمود فرحات - أحمد منصور».