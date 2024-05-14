وزير الخارجية الأمريكي لـ الأوكرانيين: لستم وحدكم

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء إنه جاء إلى أوكرانيا حاملاً رسالة مفادها أن أوكرانيا ليست وحدها في معركتها ضد روسيا.

وأوضح بلينكن في كلمته التي ألقاها في معهد كييف للفنون التطبيقية يوم الثلاثاء 14 مايو، "لقد جئت إلى أوكرانيا حاملا رسالة مفادها أنكم لستم وحدكم"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب أوكرانيا منذ اليوم الأول وأن دعمها لن يتزعزع، مضيفا "نحن معكم اليوم وسنبقى إلى جانبكم حتى يتم ضمان أمن أوكرانيا وسيادتها وقدرتها على اختيار طريقها".

وفي هذا الصدد، قال إن الولايات المتحدة ليست الصديق الوحيد لأوكرانيا.

وأشار بلينكن إلى أن عشرات الدول حول العالم لا تدعم نجاح أوكرانيا فحسب، بل إنها تساعدكم على تحقيق ذلك.

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كما أشاد بلينكن بجهود بولندا، التي تواصل تسهيل نقل جميع المساعدات المتدفقة إلى أوكرانيا تقريبًا، وجمهورية التشيك، التي تبذل جهودًا لشراء قذائف مدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر المملكة المتحدة بإعلانها الأخير عن حزمة مساعدات عسكرية متعددة السنوات، وأستراليا، التي التزمت بتقديم دعم جديد للدفاع الجوي الأوكراني، ودول أخرى.

وقال بلينكن: "إن هناك تحالفًا عالميًا حقيقيًا يقف خلفكم، يتكون من دول ترى أمنكم، وبالتالي الأمن الأوروبي، كمصلحة أمنية أساسية خاصة بها".