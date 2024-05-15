اصطناع غربي.. بيان عاجل من الجهاد الإسلامي بشأن الذكري الـ 76 للنكبة

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، إنه في مثل هذا اليوم، قبل 76 عاماً، نجح الاحتلال الغربي في تمكين العصابات الإسرائيلية التي استجلبها من شتات أوروبا في السيطرة على الأراضي الفلسطينية، بارتكاب مجازر همجية وحرب تطهير عرقي، كتلك التي يشاهدها العالم أجمع اليوم على الشاشات تحدث في قطاع غزة.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها في الذكري الـ 76 للنكبة، أنه في ذلك اليوم في 15 مايو 1948، نجحت العصابات الإسرائيلية في طرد غالبية الشعب الفلسطيني وسرقة أرضة، وإقامة كيان زائف يخدم الأجندة الاستعمارية للدول الغربية ويكون رأس حربة مسمومة بأساطير تلمودية، تتغذى على القتل والمجازر والحروب.

وأضافت الحركة، أنه على مدى 76 عاماً، ورغم التهجير والاحتلال والمجازر وكل أشكال القمع، ومخططات تصفية قضيتنا وتهميشها، استمر الشعب الفلسطيني في مقاومته، رغم كل التضحيات الكبيرة والعظيمة، ورغم التخلي والتخاذل وكل محاولات تشويه الحقائق.

وتابع: "إننا في هذا اليوم، الذي يوافق الذكرى الـ76 لاحتلال الأراضي الفلسطينية، وبعد 8 أشهر من حرب الإبادة التي تشن ضد الذعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي ظل الهجمة الاستيطانية المسعورة في الضفة الغربية، ومساعي تهويد القدس، والقمع الذي يمارس ضد أهلنا في المناطق المحتلة في العام 1948، نتوجه بكل فخر واعتزاز إلى العالم أجمع، لنعلن أن رايتنا لم تنكسر وإرادتنا لم تتزعزع، وأن شعبنا الصامد والأبي لا يزال يقاوم بكل شجاعة وإصرار من أجل تحرير أرضنا واستعادة حقوقنا المشروعة".

وقالت الحركة، إن الشعب الفلسطيني، الذي يعاني منذ عقود من الظلم والاحتلال، يؤكد بصموده المستمر، وأن المسيرة لم تتوقف ولن تتوقف أبدًا، وسيستمر الشعب في المقاومة بكل إيمان وعزيمة، في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، رغم دعم القوى الظالمة له، وعلى رأسها الإدارة الأمريكية والحكومات الغربية التي تمد الكيان الغاصب بكل أدوات القتل والعدوان وتوفر له كل مقومات الهمجية، وأن أحداً لن يستطيع كسر الإرادة الشعبية أو طمس هويتها.

تابعت حركة الجهاد الإسلامي: "إننا اليوم، إذ نستذكر كل آلام شعبنا وتضحياته، خلال مسيرة جهاده الطويل، والمجازر العديدة التي ارتكبها الاحتلال على مدى عقود، فإننا نستذكر أيضاً، بكل فخر واعتزاز، صمود أبناء شعبنا في الداخل والخارج".

وأكدت أن صمود الشعب الفلسطيني على مدى 76 عاماً، أثبت للعالم أجمع تمسكه بأرضة، واستعداده للتضحية في سبيل مقدساته، وكشف زيف الكيان وهشاشته ووهنه، وفضح أكاذيب المقولات الغربية وما يسمى بالمؤسسات الدولية، وأثبت للعالم أن النازية والفاشية والعنصرية ومنتجاتها هي صناعة غربية بامتياز.

وشددت الحركة أن اليوم، في الذكرى 76 للنكبة، استطاع الشعب الفلسطيني أن يضع الاحتلال الإسرائيلي على طريق الزوال، بعدما كشف صموده للعالم أجمع، حقيقة هذا الاحتلال، وأنه كيان مصطنع لا يعيش إلا على الدم والقتل واستباحة كل القيم الإنسانية، وبدعم من حكومات متواطئة معه لا تقل عنه إجراماً.