عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مطالب جالانت بوضع خطة ما بعد الحرب تكشف صدعا في حكومة الاحتلال

صدى البلد

في تصعيد للتوترات الداخلية، تحدى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت علانية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوضع خطة واضحة لغزة بعد الصراع المستمر. 

وكان رفض جالانت الصارم لدعم أي شكل من أشكال الحكم العسكري أو المدني الإسرائيلي في غزة سبباً في تفاقم الانقسام الذي طال أمده داخل مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي.

وفقا لنيويورك تايمز، أعلن جالانت، الذي أثارت إقالته من قبل نتنياهو العام الماضي احتجاجات واسعة النطاق وأزمة سياسية، مطالبه علناً في مؤتمر صحفي قوي. وشدد على ضرورة إيجاد هيئة حكم بديلة لحماس، منتقدا غياب التخطيط السياسي لمستقبل غزة.

أيد بيني جانتس، وهو وزير كبير آخر ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي السابق، موقف جالانت، مؤكدا أن جالانت كان يتحدث "الحقيقة". وزاد هذا التضامن من عزلة نتنياهو، الذي سرعان ما رد ببيان مسجل بالفيديو يؤكد من جديد موقفه ضد الإدارة الفلسطينية في غزة مع بقاء حماس.

تجاهل نتنياهو لمخاوف جالانت، وتأكيده على ضرورة تدمير حماس دون تأخير، يسلط الضوء على عمق الخلاف الاستراتيجي. وفي الوقت نفسه، دعا وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير ووزير الاتصالات شلومو كارهي إلى إقالة جالانت، واتهماه بتقويض المجهود الحربي.

إن التحدي الذي يواجهه جالانت يسلط الضوء على قضية بالغة الأهمية: ألا وهي الافتقار إلى استراتيجية متماسكة للحكم المستقبلي في غزة. وتعكس تعليقاته إحباطًا أوسع نطاقًا داخل القيادة العسكرية بسبب الاشتباكات المتكررة في المناطق التي يفترض أن حماس قد هُزمت فيها. وشدد جالانت على أن النظام المدني العسكري في غزة سيكون ضارا لإسرائيل، محذرا من تكاليف بشرية واقتصادية باهظة.

الخطر السياسي الذي يواجه نتنياهو كبير. وقد تؤدي إقالة جالانت مرة أخرى إلى إثارة المزيد من الاضطرابات، وهو ما يذكرنا برد الفعل العنيف الذي حدث العام الماضي. وبينما تتصارع القيادة الإسرائيلية مع هذه الانقسامات الداخلية، يظل مستقبل غزة وحل الصراع الأوسع غير مؤكد، مع ما يترتب على ذلك من عواقب محتملة على الاستقرار الإقليمي والسياسة الداخلية في إسرائيل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليس لنا إلا الدعاء.. جنرال إسرائيلي يحذر من إمكانية اندلاع مواجهة مع مصر

مصر تدين بأشد العبارات محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

مبروك يا سمسم | العوضي يغازل ياسمين عبد العزيز بمنشور مثير

سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 مفاجأة

معنى كلمة "أوبة" و"هبوا" وجمع عار|أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات الإعدادية اليوم

وفاة هشام عرفات وزير النقل السابق بعد صراع مع المرض

هدية من الدولة قبل العيد.. بشائر تنتظر المواطنين الشهر المقبل| المرتبات أبرزها

شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وهذا سعر عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

وزير النقل يعلن موعد الانتهاء من محطات القطار الكهربائي السريع.. فيديو

معلول وعاشور| تصريح من كولر.. وانتظار قرار في الأهلي يخص 3 نجوم

كيف كان رسول الله يفتتح قيام الليل؟ ذكر يغفله الكثيرون

استعراض بالسيارات فى سيناء .. تحرك فورى من الداخلية

في الذكرى الـ76.. نقابة الصحفيين تُحذّر من نكبة جديدة بغزة

نجم ريال مدريد مدربًا في يورو 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تخزين ورق العنب.. تعرف عليها

شاهد.. احتفال أبطال فيلم جبل الحريم بانتهاء تصويره

طرق تخزين البطاطس في الفريزر

دلعله.. صور جعلت أحمد العوضي يتغزل في ياسمين عبد العزيز

فيديو

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطبتها

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-