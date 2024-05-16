إبراهيم عيسى: تلبية الاحتياجات اليومية للمواطن هو هدف أي حكومة في العالم

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن التحدي أن تكون فلسفة الحكومة هو خدمة الحياة اليومية للمواطن المصري، مع الاحترام أن يكون هناك مشروعات كبرى لسنوات قادمة والاستمرار في هذه المشروعات المستدامة، موضحًا أن الحكومة هدفها تحسين حياة وزيادة دخل المواطن وتلبية الاحتياجات اليومية المعيشية وهو هدف أي حكومة في العالم.



وأضاف "إبراهيم عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الهدف الأولي والتأسيسي للحكومة هو تلبية احتياجات المواطن اليومية وتحسين معيشته، موضحًا أن الخطط الكبرى ذات السنوات العديدة هي أمور لابد أن يتم وضعها في الاعتبار والعمل والمضيء في هذا لكي يتم تقدم الدول، الأهداف الكبرى بعيدة المدى هو أمر مطلوب ومعمول به في الكثير من دول العالم الناجحة، ولا يمكن أن يجور بأن الهدف الأول للحكومة هو تلبية وتحسين حياة معيشة المواطن.

وأوضح إبراهيم عيسى، أنه لابد أن تكون فلسفة الحكومة زيادة دخل المواطن وتلبية احتياجاته اليومية، متابعا: "لابد أن تكون الخريطة الأهم هي العيادات الخارجية في المستشفيات وأن يكون لديها الأطباء والدواء، وهو الاعتبار الرئيسي للمواطن المصري.