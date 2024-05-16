ياسمين عز تستعرض أناقتها بالأحمر الناري| شاهد

حرصت المذيعة ياسمين عز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا من أحدث ظهور لها.



خطفت ياسمين عز الأنظار في الصور بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت بنطلون باللون الأحمر مع جاكت طويل بنفس اللون الذي لا يحمل اي نقوشات أو تطريزات واتسم بحزام حول الخصر.

أنتعلت ياسمين عز حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت ببعض المجوهرات التي زادت من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين عز على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون بشرتها.

