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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بـ4 فئات مذهلة.. انطلاق السيارة اليابانية سوزوكي فرونكس 2024

سوزوكي فرونكس
سوزوكي فرونكس

أعلنت شركة سوزوكي عن تقديم نوعين جديدين في مجموعة سيارات ماروتي فرونكس، بأسعار تبدأ من 10 آلاف دولار وفقًا لآخر قائمة أسعار. 

تأتي هذه الطرازات الجديدة، التي تُضاف إلى الطراز Delta+، مزودة بميزات أمان إضافية.

 

الميزات الجديدة في طراز Delta+ (O)

بالمقارنة مع طراز Delta+، يتميز طراز Delta+ (O) من ماروتي فرونكس بوجود وسائد هوائية جانبية وستائرية. 

بالإضافة إلى ذلك، تمت إزالة العجلة الاحتياطية واستبدالها بمجموعة أدوات إصلاح الإطارات بشكل قياسي. 

يتطلب طراز Fronx Delta+ (O) دفع علاوة قدرها 15,500 روبية إضافية عن طرازات Delta+.
تتوفر سيارة Fronx في 6 أنواع مختلفة، وهي Sigma، Delta، Delta+، Delta+ (O)، Zeta، وAlpha. 

يمكن للعملاء الاختيار من بين محركات بنزين سعة 1.2 لتر، محرك بنزين توربو سعة 1.0 لتر، أو محرك بنزين سعة 1.2 لتر مع مجموعة CNG.

 

مواصفات سيارة سوزوكي فرونكس 2024

تم تصميم سيارة سوزوكي فرونكس موديل 2024 بعناية فائقة لتوفير أقصى درجات الراحة والرفاهية من خلال التطور التكنولوجي. 

تتميز مقصورة الركاب بمساحة واسعة وتصميم عصري يعزز الراحة والجاذبية، كما زودت سوزوكي فرونكس بمقصورة رحبة تتيح للركاب الاستمتاع برحلات مريحة. 

تأتي المقاعد بتصميم أنيق ومريح، مع تفاصيل داخلية متقنة تضيف لمسة من الفخامة. 

تم استخدام مواد عالية الجودة لضمان تجربة قيادة متميزة لكل من السائق والركاب.

 

تكنولوجيا متطورة وتجربة ترفيهية مميزة

تضمن السيارة نظامًا ترفيهيًا حديثًا، يتضمن شاشة لمس كبيرة تسهل الوصول إلى جميع الميزات وتطبيقات السيارة. 

هذا النظام يوفر تجربة استخدام ممتعة ومسلية، مما يجعل الرحلات أكثر متعة وتسلية.

تسعى ماروتي سوزوكي من خلال هذه الطرازات الجديدة إلى تقديم خيارات أمان محسنة وتوفير مزيد من التنوع لعملائها في الهند.

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