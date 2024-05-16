أخبار السيارات| أسعار شانجان CS55 ونيسان اكس تريل 2024 بالسوق المصرية

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلنت شركة بي واي دي الصينية عن طرازها الجديد بي واي دي شارك الهجينة موديل 2025 ، وتنتمي شارك لفئة السيارات البيك أب، وتنافس السيارة الصينية العديد من الطرازات مثل ، تويوتا هايلكس، وفورد رينجر .

الإطارات تلعب دورا حاسما في تحسين كفاءة استهلاك الوقود، وتعمل علي توفير الثبات على الطرق الرطبة والجافة، وتساعد علي راحة الركاب، وبالإضافة الي ان الإطارات تساعد علي التحكم بثبات السيارة.

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية عن طرازها الجديد مرسيدس G580 الكهربائية ، وتنتمي G580 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءت هذه السيارات بعد تراجع قيمة الاوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة .

تضم سوق السيارات المصرية باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة بمختلف فئاتها سواء كانت سيدان أو هاتشباك أو SUV ، وجاءه هذه الإصدارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي طرازات جديدة بعد تراجع قيمة الأوفر برايس نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، ومن ضمن تلك السيارات نيسان اكس تريل موديل 2024 ، وتنتمي اكس تريل لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .