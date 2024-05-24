عالم بالأزهر: الصلاة النارية تزيد البركة والرزق

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن هناك صيغة للصلاة على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تزيد البركة اليوم والحياة والمال وكل النعم التى أنعم الله بها على العبد، ألا وهي الصلاة النارية، لافتا إلى أن الالتزام بالصلاة على النبي يفتح كل الأبواب المغلقة وتجعل للعبد القبول.

وأوضح العالم الأزهري، اليوم الخميس: وصيغة الصلاة النارية على النبي هي "اللهم صلّ صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًا على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتُنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله".

وتابع: "اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم".