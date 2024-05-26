بعد التخفيضات.. فولكس فاجن تيجون تباع بهذه الأسعار

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 ، وتوافره تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات متطورة لتساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم بكل سهولة بفضل ما تمتلكة من مميزات حديثة ، ومن ضمن تلك السيارات فولكس فاجن تيجون موديل 2023 ، وتنتمي تيجون لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .
- محرك فولكس فاجن تيجون موديل 2023 :
سعه خزان وقود سيارة فولكس فاجن تيجون موديل 2023 يصل الي 58 لتر ، وبها عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر ، وتستمد قوتها من محرك سعه 1400 سي سي تيربو، وتصل سرعتها القصوى الي 215 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 150 حصان .
- أبعاد فولكس فاجن تيجون موديل 2023 :
تأتي سيارة فولكس فاجن تيجون موديل 2023 بالسوق المصري بطول 4486 مم، وعرض 1839 مم، وارتفاع 1664 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2681 مم .
- أسعار فولكس فاجن تيجون موديل 2023 بعد تراجع الأوفر برايس :
تباع سيارة فولكس فاجن تيجون موديل 2023 بالسوق المصري للسيارات بفئه واحدة سعرها مليون و 750 ألف جنيه ، وبدون زيادات .