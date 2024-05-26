بعد التخفيضات.. فولكس فاجن تيجون تباع بهذه الأسعار

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 ، وتوافره تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات متطورة لتساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم بكل سهولة بفضل ما تمتلكة من مميزات حديثة ، ومن ضمن تلك السيارات فولكس فاجن تيجون موديل 2023 ، وتنتمي تيجون لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

أسعار فولكس فاجن تيجون موديل 2023 بعد تراجع الأوفر برايس

- محرك فولكس فاجن تيجون موديل 2023 :

أسعار فولكس فاجن تيجون موديل 2023 بعد تراجع الأوفر برايس

سعه خزان وقود سيارة فولكس فاجن تيجون موديل 2023 يصل الي 58 لتر ، وبها عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر ، وتستمد قوتها من محرك سعه 1400 سي سي تيربو، وتصل سرعتها القصوى الي 215 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 150 حصان .

- أبعاد فولكس فاجن تيجون موديل 2023 :

أسعار فولكس فاجن تيجون موديل 2023 بعد تراجع الأوفر برايس

تأتي سيارة فولكس فاجن تيجون موديل 2023 بالسوق المصري بطول 4486 مم، وعرض 1839 مم، وارتفاع 1664 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2681 مم .

- أسعار فولكس فاجن تيجون موديل 2023 بعد تراجع الأوفر برايس :

أسعار فولكس فاجن تيجون موديل 2023 بعد تراجع الأوفر برايس

تباع سيارة فولكس فاجن تيجون موديل 2023 بالسوق المصري للسيارات بفئه واحدة سعرها مليون و 750 ألف جنيه ، وبدون زيادات .