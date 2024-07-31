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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بتنشر الغسيل.. سقوط سيدة من الطابق الخامس في الجيزة

جثة سيدة - أرشيفية
جثة سيدة - أرشيفية

لفظت سيدة في الجيزة أنفاسها الأخيرة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها اثر سقوطها من الطابق الخامس في أحد العقارات بمنطقة الجيزة.

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سقوط سيدة من الطابق الخامس أنثاء نشر الغسيل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد سقوط سيدة من الطابق الخامس بأحد العقارات في منطقة الجيزة وعلى الفور وجه اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، العثور على جثة سيدة ترتدي كامل ملابسها في العقد الرابع من العمر وبها سحجات وكدمات متفرقة وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة في الجيزة.

وشرحت التحريات التي أجريت برئاسة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن السيدة ربة منزل بالغة من العمر 32 عاما وكانت تقوم بنشر الغسيل إلا أن توازنها اختل وسقطت من الطابق الخامس جثة هامدة في الحال وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل قالت تحريات أجهزة مباحث الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أقارب المجني عليه حيث أصيب بحالة صرع قام على اثرها بالاعتداء على المجني عليه بسكين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بالعثور على جثة مسن داخل شقة في بولاق الدكرور، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة لموقع البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات والمعاينة التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة، أن المسن في العقد الثامن من العمر يرتدي كامل ملابسه وبه آثار طعنات متفرقة في أنحاء الجسد وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن الجيزة القبض على المتهم وتبين أنه أحد اقارب المجني عليه حيث أصيب بحالة صرع قام على اثرها بطعن المجني عليه عدة طعنات وتركه وفر هاربا، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي افاد بوقوع حادث مروري على طريق الفيوم الصحراوي وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن الجيزة لموقع البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة أنه اثناء توقف سيارة على طريق الفيوم اصطدمت بها أخرى من الخلف مما نتج عنه مصرع سيدتين وإصابة 7 آخرين وتم نقل المصابين للمستشفى.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث مروري على طريق الإسكندرية الصحراوي وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والفحص وقوع حادث أتوبيس على طريق الإسكندرية الصحراوي بنطاق محافظة الجيزة تسبب في إصابة 10 اشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

الجيزة مديرية امن الجيزة بولاق الدكرور سيدة النيابة العامة

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