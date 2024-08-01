منتخب الشاطئية يودع أولمبياد باريس بعد الخسارة من إسبانيا

ودع منتخب الشاطئية أولمبياد باريس بعد الخسارة 2-0 من منتخب إسبانيا.

وخسر منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية أمام إيطاليا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وكانت هذه ثاني مباريات منتخب الطائرة الشاطئية، حيث خسرها أمام إيطاليا 2-0 (21-16 ، 21-10).

في سياق آخر، حضر المهندس شريف العريان، الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس ربطة الأولمبيين المصرية، افتتاح منزل الأولمبيين، وهو مركز الضيافة الذي توفره اللجنة الأولمبية الدولية والرابطة العالمية للأبطال الأولمبيين (WOA)، والذي يقع في المقر التاريخي لمجموعة Caisse d'Epargne.

وشهد الافتتاح حضور جويل بوزو، رئيس الرابطة العالمية الأولمبيين، والأمير ألبرت، أمير موناكو .