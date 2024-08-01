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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تسبب مضاعفات خطيرة.. أكتشف أعراض حصوة الكلى

الكلى
الكلى

تعد حصوة الكلى من الأمراض الشائعة بين جميع الأعمار وتسبب آلاما قوية وفي بعض الأحيان تسبب مضاعفات خطيرة لذا من المهم اكتشافها مبكرا.

ووفقا لما جاء في موقع" مايو كلينك "تظهر أعراض حصوة الكلى عندما تتحرك داخل الكلية أو تمر في أحد الحالبين اللذين يربطين بين الكلى والمثانة.

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فإذا استقرت حصوة الكلى في الحالبين، فقد تمنع تدفق البول وتتسبب في تورم الكلى وتشنج الحالب، ويمكن أن يسبب ذلك آلامًأ شديدة. 
في تلك المرحلة، من الممكن أن تظهر عليك الأعراض التالية:

-ألم قوي وحاد على الجانب والظهر أسفل الأضلاع
-ألم ينتشر إلى أسفل البطن والمنطقة الأربية
-ألم يأتي على هيئة موجات ويتغير في حدته
-ألم أو شعور بالحرقان أثناء التبول
قد تشمل المؤشرات والأعراض الأخرى ما يلي:

-بول باللون الوردي أو الأحمر أو البني
-بول عكِر أو كريه الرائحة
-الحاجة المستمرة للتبول، أو التبول أكثر من المعتاد، أو التبول بكميات صغيرة
-الغثيان والقيء
-الحُمّى والقشعريرة في حالة وجود عَدوى
ومع تحرك حصوة الكلى عبر المسالك البولية، قد يتغير الألم الناجم عنها، مثلاً ينتقل إلى مكان مختلف أو تزداد شدته.

متى يتحتم عليك مراجعة الطبيب
إذا كان لديكَ أي أعراض ومؤشرات مرض تُثير قلقك فعليك بالذهاب للطبيب واطلب العناية الطبية العاجلة إذا شعرت بأي مما يلي:

ألم حاد للغاية يمنعك من الجلوس ثابتًا أو التوصل إلى وضعية مريحة
ألم مصحوب بغثيان وقيء
ألم مصحوب بحُمَّى وقشعريرة
دم في البول لديك
صعوبة عند التبول

الكلى أسفل البطن المثانة المسالك البولية مضاعفات خطيرة القشعريرة

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