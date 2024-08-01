السينمائيين تنعى الثلاثة منتجين ضحية الحادث المروع بالضبعة

عبر نقيب السينمائيين مسعد فودة عن بالغ الأسى للمصاب الجلل الذى تعرض له ثلاثة من أبناء مصر المخلصين والعاملين فى مجال الإنتاج الفنى فى حادث أليم نتج عنه وفاتهم وهم المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى حسام شوقى، والمنتجين الفنيين بالشركة محمود كمال وفتحي إسماعيل، والذين توفوا اليوم الخميس، إثر تعرضهم لحادث مروع على طريق الضبعة.



وتتقدم نقابة السينمائيين بخالص العزاء إلى أسر المتوفين سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

وكان مصدر طبى كشف عن وفاة حسام شوقى المشرف العام للإنتاج بـ شركة سينرجى، ومحمود كمال وفتحي إسماعيل والمنتجين الفنيين بالشركة، إثر تعرضهم لـ حادث مروع على طريق الضبعة.

وقال مصدر طبى، إن حسام شوقى ومحمود كمال وفتحي إسماعيل كانوا يستقلون سيارة على طريق الضبعة وتعرضوا لحادث أليم نتج عنه وفاتهم جميعا.



يذكر أن المنتج حسام شوقي، عمل مشرفا عاما على الإنتاج في عدد من الأعمال الفنية، نذكر منها، مسلسل ونحب تاني ليه ومسلسل الاختيار.



وقدم محمود كمال كمنتج فني عدد من الأعمال الناجحة للفنان عادل إمام مسلسل فرقة ناجي عطالله وكذلك في مسلسل العراف ومسلسل عفاريت عدلي علام ومسلسل مأمون وشركاه ومسلسل صاحب السعادة واستاذ ورئيس قسم.



أما المنتج فتحي إسماعيل فله تجارب مهمة فى السينما منها فيلم أنا وابن خالتي بطولة بيومي فؤاد وسيد رجب، ويعد هذا العمل هو الفيلم الأول من إنتاج فتحي إسماعيل ويشاركه المنتج يوسف الطاهر.