نشرة الفن: بوسي توجه رسالة مؤثرة لـ شيرين.. مهرجان العلمين يروج لحفل رامي جمال

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من أخبار الفن والفنانين التي تهم جمهورنا من متابعي ومحبي النجوم والمهتمين بأخبارهم .. وإليكم أهم الأخبار التي وردت عن النجوم اليوم.

وجهت الفنانة بوسي رسالة مؤثرة للفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد الأزمة التى تعرضت لها خلال الفترة الماضية.

أعربت الفنانة بشرى عن حزنها الشديد لوفاة المنتجين حسام شوقى ، فتحي إسماعيل ومحمود كمال ، وذلك بعد حادث السير الذى تعرضوا له على طريق الضبع.

روج الحساب الرسمي لمهرجان العلمين لحفل الفنان رامي جمال ، الذى من المقرر أن تقام غدا الجمعة.

ينتظر الجمهور حفل عازفة الجيتار الجزائرية سعاد ماسي بمدينة العلمين الجديدة الذى من المقرر أن يقام يوم ١٦ شهر أغسطس القادم.