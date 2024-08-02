نشرة الفن: بوسي توجه رسالة مؤثرة لـ شيرين.. مهرجان العلمين يروج لحفل رامي جمال

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من أخبار الفن والفنانين التي تهم جمهورنا من متابعي ومحبي النجوم والمهتمين بأخبارهم .. وإليكم أهم الأخبار التي وردت عن النجوم اليوم.
دا اللي عاوزاه منك .. بوسي توجه رسالة مؤثرة لـ شيرين
وجهت الفنانة بوسي رسالة مؤثرة للفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد الأزمة التى تعرضت لها خلال الفترة الماضية.
ننام على فرحة نصحى على حادثة.. بشرى تنعي ضحايا حادث الضبعة
أعربت الفنانة بشرى عن حزنها الشديد لوفاة المنتجين حسام شوقى ، فتحي إسماعيل ومحمود كمال ، وذلك بعد حادث السير الذى تعرضوا له على طريق الضبع.
الحقوا التذاكر.. مهرجان العلمين يروج لحفل رامي جمال
روج الحساب الرسمي لمهرجان العلمين لحفل الفنان رامي جمال ، الذى من المقرر أن تقام غدا الجمعة.
ماذا قالت الفنانة الجزائرية سعاد ماسي عن مشاركتها في مهرجان العلمين ؟
ينتظر الجمهور حفل عازفة الجيتار الجزائرية سعاد ماسي بمدينة العلمين الجديدة الذى من المقرر أن يقام يوم ١٦ شهر أغسطس القادم.