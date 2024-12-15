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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

رسميًا الآن .. سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 15-12-2024

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 15 -12- 2024
سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 15 -12- 2024
محمد شحتة
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شهد سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 15 -12- 2024، استقرارا في سعر الصرف أمام الجنيه المصري، حيث سجل 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد

وشهد سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد استقرارا لليوم الثاني علي التوالي بالتزامن مع بدء العمل داخل الجهاز المصرفي بدون أي تغيير يذكر على مستوي البنوك العاملة في مصر.

وسجل سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم نحو 49.54 جنيه للشراء و 49.64 جنيه للبيع .

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه في بداية العمل في البنوك المصرية نحو 49.52 جنيه للشراء و 49.62 جنيه للبيع في  البنك المصري لتنمية الصادرات .

سعر الدولار في البنوك

وسجل سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد أمام الجنيه في بنوك " أبوظبي الأول، QNB،كريدي أجريكول،القاهرة، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي،البركة، الأهلي المصري، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الاسلامي".

وسجل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه حوالى 49.53 جنيه للشراء و 49.63 جنيه للبيع في بنكي " مصر، التنمية الصناعية.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، الإسكندرية، المصرف المتحد، سايب" .

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.6 جنيه للشراء و 49.7 جنيه للبيع في بنوك  " أبوظبي التجاري، التعمير والاسكان".

وبلغ  سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.64 جنيه للشراء و 49.74 جنيه في بنكي " الأهلي المتحد، قناة السويس".

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