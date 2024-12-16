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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

أول تعليق من نجل نبيل الحلفاوي بعد تشييع جثمان والده إلى مثواه الأخير

نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
فيصل عبد الغني
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حرص المخرج خالد الحلفاوي، على توجيه رسالة شكر لكل من قدم واجب العزاء ونعي والده الذي رحل عن عالمنا أول أمس.

وكتب خالد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: مش عارف أقول ايه عن كم الپوستات اللي بتعزيني أنا ووليد في والدي. 

وأضاف: مستشعر الصدق في كل واحدة.. حبيت رد عليهم كلهم بالپوست ده لأن عددهم مهول. ربنا يرحمه ويجعل الحب ده شفيع له عند الله.

عزاء نبيل الحلفاوي 

قال المنتج محمد العدل، في منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن أسرة الفنان نبيل الحلفاوي، سوف تقيم مراسم العزاء غدا الثلاثاء، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب.

وفاة نبيل الحلفاوي


رحل الفنان نبيل الحلفاوي عاشق النادي الأهلي، عقب صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 77 عامًا، بإحدى المستشفيات بجوار مسكنه.

وفي لقاء سابق كشف الفنان نبيل الحلفاوي في حديثه مع محمود سعد ببرنامج آخر النهار عن بداية مسيرته الفنية أنه دخل عالم الفن عن طريق الصدفة أثناء دراسته في كلية التجارة، فقد رافق أحد أصدقائه الذي كان معجبًا بإحدى الفتيات، فذهب معه إلى المسرح لمشاهدتها أثناء بروفة لها ورغم انتهاء البروفة، شعر الحلفاوي بشغف تجاه الأجواء المسرحية، فتوجه إلى المخرج طالبًا المشاركة في العمل. وبالفعل، حصل على دورين، ومن حينها أصبح يتنقل بين المسرح والبيت بشكل دائم.

وفي سياق آخر، تحدث الحلفاوي عن شغفه برياضة الملاكمة في سن السابعة عشرة، مشيرًا إلى أن الألعاب القتالية الحديثة لم تكن قد انتشرت بعد في مصر، وكانت الملاكمة والمصارعة هما الأكثر شهرة، خاصة بعد بروز محمد علي كلاي كبطل عالمي.

وكان آخر منشورات الفنان الراحل نبيل الحلفاوي تعليقا على مجموعة النادي الأهلي بكأس العالم للأندية.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر حسابه الرسمي الأشهر على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “مجموعة معقولة وأجمل ما فيها لقاء ميسي”.

وأعلن أبناء الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع، وفاته اليوم، الأحد 15 ديسمبر، بعد تدهور حالته الصحية، وسيتم تشييع الثمان بعد صلاة العشاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكتب حساب نبيل الحلفاوي: «مش القبطان اللي كاتب التويتة ديه للأسف.. إحنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي.. الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل، كان دائما بيدعي بكده  وربنا ما خذلوش.. شكرا على كل الحب والدعاء، وصلاة الجنازة اليوم الأحد، 15 ديسمبر، بمسجد الشرطة زايد بعد صلاة العشاء».


 

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