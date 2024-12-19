استعدادا لطرحه في السينمات.. إطلاق الفيديو الدعائي الأول لفيلم "6 أيام"

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "٦ أيام" الفيديو الدعائي الأول للفيلم، والذي تظهر من خلاله أجواء الرومانسية التي تسيطر على الفيلم بجانب أجواء النوستالجيا التي وضحت من خلال الصورة أو الأغاني الموجودة في الفيديو.



فيلم "٦ أيام" من بطولة أحمد مالك وآية سماحة ومن تأليف وائل حمدي ومن إخراج كريم شعبان وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.



ويدور الفيلم حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر. فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

آية سماحة تنتظر مسلسل باسورد

من ناحية أخرى تنتظر أية سماحة عرض أحدث مسلسلاتها “باسورد” ، ومن المقرر أن يطرح المسلسل يوم ٢٣ أكتوبر الجاري على إحدي المنصات الرقمية.

يشارك في مسلسل “باسورد” إلى جانب آية سماحة عدد من النجوم على رأسهم زوجها محمد السباعي، رانيا منصور وحازم إيهاب وجلا هشام وعزة بهاء، والمسلسل من إخراج أسامة عرابي ومن تأليف محمد مهران وندى عبد الحفيظ، ويعتبر المسلسل اجتماعي.

شاركت أية سماحة خلال الفترة الماضية بمسلسل “عمر أفندي” الذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وفى وقت لاحق ، أعربت أية سماحة عن سعادتها بنجاح مسلسل “عمر أفندي” ، قائلة: «رغم عملي في أعمال فنية كثيرة، ولكن أعتبر (عمر أفندي) هو نقطة التحول في مسيرتي والتي تبدأ معها الحسابات تختلف من خلال انتقاء الأدوار ولا أريد تقديم أعمال تعيدني للخلف».

ينتمي مسلسل "عمر أفندي" إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية الرومانسية، ويشارك في بطولته كل من أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، رانيا يوسف، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة، والعمل مكون من 15 حلقات.