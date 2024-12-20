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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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حدث ليلا | مديريات التعليم تعلن جدول امتحانات “ثالثة إعدادي”.. تاج الدين: لا إصابات بفيروسات غريبة.. وهجوم إسرائيلي جديد على اليمن

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حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع "صدى البلد"، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الجمعة، ويتضمن أهم الأحداث.

مديريات التربية والتعليم في 10 محافظات تعلن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 - 2025 

أعلنت مديريات التربية والتعليم في 10 محافظات، جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 - 2025 ، وذلك في بيانات رسمية تم نشرها على صفحات مديريات التربية والتعليم

تدشين كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية الشموت.. صور

دشن نيافة الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا، أمس، كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية الشموت التابعة للإيبارشية. .. المزيد..

تاج الدين: لا إصابات بفيروسات غريبة أو جديدة حتى الآن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إنه مع بداية فصل الشتاء يحدث انتشار للفيروسات بشكل عام، مشيرًا إلى أن شدة الإصابة بأي مرض تتوقف على نوع الفيروس وقوته

إيهاب توفيق: أغنية تترجى فيا عن قصة حب مأساوية عشتها

كشف المطرب إيهاب توفيق تفاصيل مثيرة عن أغنية "تترجى فيا"، مؤكدا أن كلمات الأغنية تصف ما حدث معه بالفعل.

قرار من النيابة بشأن اندلاع حريق في محل شمع بـ شبرا الخيمة

قررت جهات التحقيق استعجال تحريات المباحث حول واقعة اندلاع حريق شب فى محل شمع بالدور الأرضي بعقار وغرفة بالطابق الثاني بحي شرق شبرا الخيمة

جلسة مرتقبة بين الخطيب وكولر لبحث صفقات الأهلي الشتوية

يعود محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلى من العاصمة القطرية الدوحة، اليوم، بعد حضوره نهائى الإنتركونتننتال،

علاء عزت: أزمة عمر كمال نتيجة مداعبة تحولت لمشادة خفيفة.. فيديو

أكد علاء عزت الناقد الرياضي، أن الإخفاقات التي تعرض لها النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، تسببت في الكشف عن الكثير من الأزمات داخل جدران القلعة الحمراء.

الجمهور يلتف حول أحمد العوضي في بولاق أثناء تصوير فهد البطل

التف الجمهور حول الفنان أحمد العوضي في كواليس تصوير مسلسله الرمضاني المقبل “فهد البطل

ناهد السباعي عن إحراج حورية فرغلي: أنا فاهمة تأثير أفعالي

كشفت الفنانة ناهد السباعي، عن حقيقة عدم رغبتها في تقبيل الفنانة حورية فرغلي، بعد انتشار فيديو لهما في إحدى المناسبات الفنية

أيمن بهجت قمر عن جدل صوت مصر: شيرين صوت الشارع وأنغام واجهة مشرفة

حسم الشاعر أيمن بهجت قمر، الجدل حول لقب صوت مصر، والذي انتشر مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد سقوط بشار .. مكسيم خليل يعود إلى سوريا بعد غياب 12 عام| فيديو

عاد الفنان مكسيم خليل إلى وطنه سوريا

صلاح عبد الله يكشف سر غياب نبيل الحلفاوي عن التمثيل قبل رحيله

كشف صلاح عبد الله سر غياب الفنان الراحل نبيل الحلفاوي عن التمثيل,,,

سوريا.. حكومة محمد البشير تصدر أول قرار

أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية، محمد البشير، الخميس، أول قرار منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء.

إسرائيل تستعد لشن هجوم جديد على الحوثيين في اليمن

نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين قولهم إن إسرائيل تستعد لهجوم جديد ضد الحوثيين في اليمن.

الدبيبة: نرفض دخول قوات روسية إلى ليبيا قادمة من سوريا

أعرب رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة الخميس عن مخاوفه من أن يصبح بلده الواقع في شمال إفريقيا "ساحة" صراع بين الدول، في أعقاب تقارير عن نقل أسلحة روسية من سوريا بعد سقوط رئيسها بشار الأسد.

الشرع: سوريا لن تكون منصة قلق لأي دولة عربية

شدد القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع على أن "الثورة السورية انتهت مع سقوط النظام ولن نسمح بتصديرها إلى أي مكان آخر"

صدى البلد يوم الجمعة الأخبار المحلية أهم الأحداث

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