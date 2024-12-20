حدث ليلا | مديريات التعليم تعلن جدول امتحانات “ثالثة إعدادي”.. تاج الدين: لا إصابات بفيروسات غريبة.. وهجوم إسرائيلي جديد على اليمن

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أعلنت مديريات التربية والتعليم في 10 محافظات، جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 - 2025 ، وذلك في بيانات رسمية تم نشرها على صفحات مديريات التربية والتعليم

تدشين كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية الشموت.. صور

دشن نيافة الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا، أمس، كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية الشموت التابعة للإيبارشية. .. المزيد..

تاج الدين: لا إصابات بفيروسات غريبة أو جديدة حتى الآن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إنه مع بداية فصل الشتاء يحدث انتشار للفيروسات بشكل عام، مشيرًا إلى أن شدة الإصابة بأي مرض تتوقف على نوع الفيروس وقوته

إيهاب توفيق: أغنية تترجى فيا عن قصة حب مأساوية عشتها

كشف المطرب إيهاب توفيق تفاصيل مثيرة عن أغنية "تترجى فيا"، مؤكدا أن كلمات الأغنية تصف ما حدث معه بالفعل.

قرار من النيابة بشأن اندلاع حريق في محل شمع بـ شبرا الخيمة

قررت جهات التحقيق استعجال تحريات المباحث حول واقعة اندلاع حريق شب فى محل شمع بالدور الأرضي بعقار وغرفة بالطابق الثاني بحي شرق شبرا الخيمة

جلسة مرتقبة بين الخطيب وكولر لبحث صفقات الأهلي الشتوية

يعود محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلى من العاصمة القطرية الدوحة، اليوم، بعد حضوره نهائى الإنتركونتننتال،

علاء عزت: أزمة عمر كمال نتيجة مداعبة تحولت لمشادة خفيفة.. فيديو

أكد علاء عزت الناقد الرياضي، أن الإخفاقات التي تعرض لها النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، تسببت في الكشف عن الكثير من الأزمات داخل جدران القلعة الحمراء.

الجمهور يلتف حول أحمد العوضي في بولاق أثناء تصوير فهد البطل

التف الجمهور حول الفنان أحمد العوضي في كواليس تصوير مسلسله الرمضاني المقبل “فهد البطل

ناهد السباعي عن إحراج حورية فرغلي: أنا فاهمة تأثير أفعالي

كشفت الفنانة ناهد السباعي، عن حقيقة عدم رغبتها في تقبيل الفنانة حورية فرغلي، بعد انتشار فيديو لهما في إحدى المناسبات الفنية

حسم الشاعر أيمن بهجت قمر، الجدل حول لقب صوت مصر، والذي انتشر مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد سقوط بشار .. مكسيم خليل يعود إلى سوريا بعد غياب 12 عام| فيديو

عاد الفنان مكسيم خليل إلى وطنه سوريا

كشف صلاح عبد الله سر غياب الفنان الراحل نبيل الحلفاوي عن التمثيل,,,

سوريا.. حكومة محمد البشير تصدر أول قرار

أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية، محمد البشير، الخميس، أول قرار منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء.

نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين قولهم إن إسرائيل تستعد لهجوم جديد ضد الحوثيين في اليمن.

أعرب رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة الخميس عن مخاوفه من أن يصبح بلده الواقع في شمال إفريقيا "ساحة" صراع بين الدول، في أعقاب تقارير عن نقل أسلحة روسية من سوريا بعد سقوط رئيسها بشار الأسد.

شدد القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع على أن "الثورة السورية انتهت مع سقوط النظام ولن نسمح بتصديرها إلى أي مكان آخر"