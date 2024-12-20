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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

صلاح عبد الله يكشف لـ صدي البلد حقيقة المنشور المتداول عن وصيته

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
أوركيد سامي
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نفي صلاح عبد الله المنشور المتداول له عبر موقع إكس الذي اعتبره الكثير أنه وصيته.

أوضح صلاح عبد الله في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : “ البوست ” هذا  ليس وصية خالص طبعاً لكن دا كلام من كتابي تخاريف صلاح عبد الله بالعامية عبرت فيه عن شعوري فقط  في الكثير من المواقف" 

يذكر أن شارك الفنان صلاح عبد الله في مسلسل تيتة زوزو، مسلسل “تيتا زوزو” يضم عددا كبيرا من النجوم، هم: إسعاد يونس،  ، صلاح عبد الله ، بسمة داود، محمد كيلاني، مصطفى غريب، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

اخبار الفن صلاح عبد الله نجوم الفن تيتة زوزو كتاب تخاريف صلاح عبد الله بالعامية

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