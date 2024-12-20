بعثة شباب بلوزداد تصل القاهرة لملاقاة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا|صور

وصلت بعثة فريق شباب بلوزداد مساء اليوم إلى مطار القاهرة الدولي؛ استعدادا للمباراة المرتقبة مع النادي الأهلي والمقرر لها الأحد المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتدرب فريق شباب بلوزداد اليوم الجمعة على ملعب تدريب النادي الأهلي في مقر مدينة نصر في تمام الساعة الخامسة مساء.



ويلتقي النادي الأهلي مع شباب بلوزداد السادسة مساء يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تبث المباراة عبر شبكة قنوات بي أن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.