أخبار الفن.. رانيا يوسف: اضربت من أزواجى.. فيلم وثائقى عن محمد رحيم.. محمد صلاح آدم: كنت هنتحر

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها في السطور التالية:

اتضربت من زوجى الأول والثانى.. تصريحات نارية من رانيا يوسف

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن العديد من التفاصيل فى حياتها الشخصية واطلقت تصريحات نارية بعد أن حلت ضيفه على بودكاست «ع الرايق» لـ خالد عليش وميريهان عمرو ونرصد فى التقرير التالى أبرز التصريحات لها.

وخلال اللقاء قالت رانيا يوسف، إنها تحب في الرجل أن يكون ذكي وحنون في نفس الوقت، مشيرة إلى أن الرجل يجب أن يكون صديقًا وأبًا وأخًا وكل شيء في حياة المرأة.

من إنتاجنا.. أنوسة كوتة تكشف تفاصيل تقديم فيلم وثائقى عن محمد رحيم

كشفت أنوسة كوتة مدربة الأسود وأرملة الملحن الراحل محمد رحيم عن تفاصيل الفيلم الوثائقى الذى من المقرر أن يتم تقديمه عن الملحن الراحل محمد رحيم.

وقالت أنوسة كوتة فى تصريح لـ “صدى البلد” : الفيلم من إنتاجنا ومن المقرر أن يقوم بإخراجه على العلى ونحن حاليا فى مرحلة التحضيرات.

3 قرارات غريبة تتخذها رانيا يوسف في 2025

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن 3 قرارات حاسمة تتخذها فى العام الجديد 2025 وذلك خلال استضافتها فى بودكاست “ع الرايق” تقديم الإعلامى خالد عليش وميريهان عمرو.

وقالت رانيا يوسف : " أول قرار لى فى العام الجديد العودة إلى ممارسة رياضة التنس مرة أخرى، والتى توقفت عنها بسبب تربيتى للأولاد وأما القرار الثانى يعود الى 5 سنوات حيث كنت أرغب فى زيارة ملجأ للكلاب والقطط تملكه صديقة لى، وأما القرار الأخير العودة مجددا الى القراءة حيث توقفت أيضا عن القراءة لفترة طويلة بسبب انشغالى فى عملى وقررت العودة اليها فى العام الجديد خاصة أن لدى مكتبة كبيرة.

كنت هنتحر.. محمد صلاح آدم يشكو قلة العمل وأشرف زكى ينقذه

نشر الفنان محمد صلاح آدم تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يشكو من قلة العمل وكيف فكر فى الانتحار بسبب هذا الأمر.

وقال محمد صلاح آدم : "طيب بالنسبة للناس الكتير اللي بتقابلني وتقولي انت فين يافنان انت موهوب قوي وصادق وبنحبك ليه مش بنشوفك في التليفزيون بالسنين وبيجيبوا اللوم عليا اني مش بسعى ومش بكلم المخرجين والمنتجين عوجان مني .. والله العظيم انا بسعى وبكلم المخرجين والمنتجين ومساعدي الإخراج والمنتجين الفنيين واكاسينج دايريكور ولغاية من يومين بروح اعمل اوديشين اللي هو تيست كاميرا و 90 % منهم مش بيردوا اصلا على الموبايل ولا حتى واتساب.

طارق الشناوى يعلق على اختيار منصب رئيس الرقابة على المصنفات الفنية الجديد

نشر الناقد طارق الشناوى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلق فيه على اختيار منصب رئيس الرقابة المصنفات الفنية خلفا للدكتور خالد عبد الجليل وذلك خلال الايام القليلة المقبلة.

وقال طارق الشناوى توقعاته : من المنتظر خلال الساعات او الايام القليلة القادمة ان يصدر وزير الثقافة دكتور احمد هنو قرار للكاتب الكبير عبد الرحيم كمال بتولي رئاسة جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية.