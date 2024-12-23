محافظ بورسعيد: طلبنا من رئيس الوزراء عودة تمثال ديليسبس ووعد بدراسة الأمر

كشف اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، كواليس وتفاصيل الاحتفالية الشعبية بعيد بورسعيد القومي الـ 68 في ميدان الشهداء.



وقال محب حبشي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" نحتفل بالعيد الـ 68 لمحافظة بورسعيد ووضعنا إكليل الزهور على قبر الشهداء عند المسلة أمام ديوان المحافظة ".

وتابع محب حبشي :" قمنا بتنظيم احتفالية بالموسيقات العسكرية للاحتفال بالعيد القومي لبورسعيد ".

ولفت محب حبشي:" طلبنا من رئيس الوزراء عودة تمثال ديليسبس ورئيس الوزراء وعد بدراسة الامر ".