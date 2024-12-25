أخبار السيارات| سكودا رابيد للبيع بنصف مليون جنيه.. وموديلات 2025 بقيمة 750 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصرية.

تعتبر السيارة صني من أرخص السيارات المقدمة من نيسان اليابانية داخل السوق السعودي، والتي تقدم عبر فئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من 76 الف ريال.

سوق السيارات المصري يضم باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتوافره تلك الإصدارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي طرازات بها الكثير من التكنولوجيات التي تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي اكسنت RB، ونيسان صنى، وبى واى دى‬ F3، وفيات تيبو، وشيرى اريزو 5 .

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين في شراءها خصوصا بعد تراجع أسعار السيارات الجديدة واستقرار سوق السيارات، مما أدي الي زيادة اقبال المواطنين علي شراء الإصدارات المستعملة لتساعدهم علي التنقل والذهاب إلي أعمالهم بكل سهولة بفضل ما تحملة من مميزات ومن ضمن تلك السيارات، رينو ميجان موديل 2005 ، وتنتمي ميجان لفئة السيارات السيدان.

يضم سوق السيارات المصري الكثير من السيارات المستعملة التي يبحث عنها المواطنين لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها وتوافره تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، وتوافره تلك السيارات لتلبية رغبة المواطنين ومن ضمن تلك السيارات، سكودا رابيد موديل 2015، وتنتمي رابيد لفئة السيارات السيدان .

تقدم MG الصينية مجموعة كبيرة ومتنوعة من إصداراتها داخل السوق المحلي والعالمي، منها النسخة HS الشهيرة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.