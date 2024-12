الممثل الأمريكي جاستن بالدوني يعلن مقاضاة بليك ليفلي

12/30/2024 11:06:03 AM

أعلن جاستن بالدوني عزمه مقاضاة بليك ليفلي، بعد الاتهامات التى قامت بتوجيهها إليه فى الصحافة، ولجوءها إلى القضاء فيما بعد.

وأوضحت صحف عالمية، أن المحامي برايان فريدمان الموكل من قبل جاستن بالدوني، سيقدم الأوراق عندما تفتح المحاكم أبوابها بعد عطلة رأس السنة الجديدة، ليصبح النزاع القضائي متبادلا بينهما.

جاستن بالدوني و بليك ليفلي

تفاصيل الأزمة :

تصدر اسم بليك ليفلي مؤشرات البحث عالميًا على مدار الساعات الماضية، وذلك بعد اتهامها مخرج وبطل فيلمها الجديد بالتحرش.

حيث اتهمت بليك ليفلي زميلها في بطولة فيلم "It Ends With Us" والمخرج جاستن بالدوني بالتحرش.

ذكرت بليك ليفلي التي تبلغ من العمر 37 عاما، في شكواها المقدمة إلى جهات التحقيق، إنها تعرضت لأذى عاطفي كبير، واتهمت بطل فيلمها جاستن بالدوني بالتحرش الجنسي.

واستطردت بليك ليفلي زوجة النجم ريان رينولدز، إنها وأسرتها شعروا بالحرج الشديد بعدما شن عليها بطل فيلمها It Ends with Us حملة لتشويه سمعتها بعد طرح الفيلم بأيام قليلة.

وقالت بليك ليفلي في شكواها المقدمة إلى إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا، إنها اجتمعت مع صناع فيلمها في يناير 2024 بحضور زوجها ريان رينولدز، واشتكى جاستن بالدوني من وزنها.

كما ناقش بالدوني حياة بليك ليفلي الشخصية والجنسية بشكل غير لائق، وضغط عليها للكشف عن معتقداتها الدينية بحسب تقرير نشره موقع فاريتي.

وزعمت بليك ليفلي في شكواها، أنها طالبت بعدم إضافة أي مشاهد جنسية مع بطل الفيلم أكثر من الموجودة بالفعل في السيناريو، فأطلق بالدوني حملة تلاعب اجتماعي لتدمير سمعتها المهنية.



ووصفت في الشكوى كل من بطل ومنتج فيلمها بأنهما مدمنين على المواد الإباحية، واقتحام مقطورتها الخاصة أثناء التصوير دون سابق إنذار، أثناء إرضاع طفلها حديث الولادة.

وتضمنت الشكوى أيضا رسائل بريد إلكتروني، ورسائل نصية بين بليك ليفلي وبالدوني تحمل بعد التهديدات لها حال إعلانها للشكوك الخاصة بها.