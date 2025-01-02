أسطورة.. أحمد عبد القادر يتحدث عن رأيه في شيكابالا

تحدث أحمد عبدالقادر جناح فريق قطر القطري، والمعار من النادي الأهلي عن محمود عبدالرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك.

وقال أحمد عبدالقادر في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر على سؤال رأيه في شيكابالا قائلا: "شيكابالا أسطورة، ومش علشان أنا أهلاوي هبخل بكلمة في حق شخص أو وصفه".

وأضاف: "شيكابالا من ضمن اللاعبين المعروفة في الكرة المصرية والمهارية، وأسطورة بالنسبة لجماهير الزمالك مثل عبدالله السعيد أيضًا".

ورحل أحمد عبدالقادر عن صفوف النادي الأهلي إلى قطر القطري، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.















