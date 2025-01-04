مصطفى بكري لـ الجولاني: ماذا فعلت أمام تدمير إسرائل للقوة العسكرية السورية؟

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر لن تتدخل في الشأن السوري، معلقا: "ما بالنا بالفوضى والقتل والحروب التي بدأت تندلع من الجماعات المسلحة بقيادة الجولاني".

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد،: "أمثال الجولاني لن يستمروا مهما طال الزمان وسينتصر عليهم الشعب السوري"، مشيرا: "أبو محمد الجولاني كان مواليا لأيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة".



وتابع: "ماذا فعلت أيها الجولاني أمام تدمير القوة العسكرية لسوريا من قبل إسرائيل؟، وما هي مواقفك وأرائك السياسية والفكرية، أحمد الشرع هو المخلص الجديد والمبشر بديمقراطية داعش والقاعدة، وحتما ستبقى سوريا وشعبها حرة أبية.