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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

القوات الأمريكية ترسل تعزيزات عسكرية إلى "عين العرب" السورية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
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استقدمت قوات التحالف الدولي، الجمعة، تعزيزات عسكرية إلى مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، شملت 13 مدرعة قادمة من قاعدة قسرك بريف الحسكة، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما أرسلت القوات الأمريكية دفعة إضافية من صهاريج الوقود والعربات العسكرية من قاعدتي تل بيدر وقسرك إلى عين العرب، في إطار استكمال بناء القاعدة العسكرية التابعة لها.

وكان التحالف الدولي قد استقدم، أمس، تعزيزات عسكرية تضمنت 20 شاحنة محملة بمدرعات وصناديق مغلقة وصهاريج وقود قادمة من إقليم كردستان العراق، إضافة إلى 47 شاحنة تحمل معدات عسكرية ولوجستية وكتلاً إسمنتية ومدرعات وصهاريج وقود، وصلت إلى قاعدة قسرك قبل أن تتجه نحو عين العرب.

وفي ذات السياق، نفت الولايات المتحدة نيتها إنشاء قاعدة أمريكية جديدة في مدينة كوباني (عين العرب) في سوريا.

وردت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، على تقارير تفيد بأن الجيش الأمريكي بدأ في إنشاء قاعدة جديدة في شمال شرق سوريا، بالقول إنه لا توجد خطط أو نية لبناء قاعدة أمريكية في المنطقة.

وبحسب "ريا نوفوستي"، نفت نائبة المتحدث باسم "البنتاجون" سابرينا سينج، هذه التقارير بشدة، قائلة إنه لا توجد خطط أو نية لبناء قاعدة أمريكية في منطقة عين العرب "كوباني" السورية.

وكانت مقاطع فيديو أظهرت حواجز خرسانية يتم نقلها على مقطورة تحمل العلم الأمريكي في كوباني.

أمريكا سوريا كوباني

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