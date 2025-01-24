لو مش عارف تفعل مكالمات الواى فاى الجديدة ..استخدم هذه الاكواد

في إطار تحسين جودة الاتصالات في مصر، أطلقت شركات المحمول المصرية، مثل المصرية للاتصالات WE وفودافون وأورنج وإي آند، خدمة جديدة تعرف باسم Wi-Fi Calling.



تعتمد هذه الخدمة على استخدام شبكة الواي فاي لإجراء المكالمات، مما يساعد في تحسين جودة الصوت وتقليل التقطع، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف التغطية الخلوية.



تمتاز خدمة Wi-Fi Calling بأنها لا تتطلب أي تكاليف إضافية، حيث تُخصم المكالمات من باقة العميل المعتادة. لتفعيل الخدمة، قامت الشركات بتوفير أكواد خاصة، حيث يمكن لمستخدمي فودافون استخدام الكود #400*، بينما يمكن لمستخدمي أورنج تفعيل الخدمة عبر الكود #0123#، ومستخدمي إي آند عبر الكود #2175*. أما المصرية للاتصالات WE، فيمكن تفعيل الخدمة من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء أو عبر تطبيق My We.

تدعم هذه الخدمة غالبية الهواتف الحديثة، لذا يُنصح العملاء بالتحقق من توافق أجهزتهم معها.