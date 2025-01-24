ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن مرموش مع مانشستر سيتي

أعلن الناقد الرياضي خالد طلعت عن تواجد النجم المصري عمر مرموش، ضمن قائمة السماوي لمواجهة تشيلسي، غدًا السبت، في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وكتب خالد طلعت :عاجل .. في مفاجأة كبيرة .. بيب جوارديولا يعلن ضم النجم المصري عمر مرموش لقائمة فريقه مانشيستر سيتي في مواجهة تشيلسي غدا السبت في الدوري الانجليزي.

أعلن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تواجد النجم المصري عمر مرموش، ضمن قائمة السماوي لمواجهة تشيلسي، غدًا السبت، في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وكان مانشستر سيتي أعلن أمس الخميس، ضم عمر مرموش قادمًا فرانكفورت، بعقد حتى 2029.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة تشيلسي: "عمر مرموش أضاف إمكانيات استثنائية للفريق، إنه لاعب للمستقبل مع الجودة التي يمتلكها في الثلث الأخير من الملعب، لهذا تعاقدنا معه".