مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي وبيراميدز

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثير بشأن مباراة الأهلي وبيراميدز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي:"توقعاتكم لنتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري؟".

تشهد السابعة مساء اليوم الأحد، مواجهة كروية مثيرة بين قطبي الكرة المصرية، النادي الأهلي ونادي بيراميدز، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.

تأتي المباراة في إطار تنافس استثنائي بين الفريقين، خاصة بعد تأهلهما معاً إلى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، مما يضفي طابعاً تنافسياً وحماساً جماهيرياً كبيراً.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري والقناة الناقلة

تقام المباراة: السابعة مساء يوم الأحد.

الملعب: استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز:



تنقل قناة "أون تايم سبورتس" المباراة بشكل حصري، مع تقديم استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء بمشاركة نخبة من الخبراء والنجوم السابقين.