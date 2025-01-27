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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حرس الحدود يحقق فوزًا مثيرًا على مودرن سبورت في الدوري

حرس الحدود
حرس الحدود
محمد بدران
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انتهت أحداث المباراة بين فريق حرس الحدود ومنافسه مودرن سبورت بفوز الحدود بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم، الإثنين، على استاد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الـ 10 من مسابقة الدورى المصري الممتاز.

دخل الفريقان مباراة اليوم بدوافع قوية، حيث فاز مودرن سبورت على الزمالك بهدف دون رد، فيما حقق حرس الحدود الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد.

سجل حرس الحدود الهدف الأول في تبادل كرة رائع بين حازم محمد وفوزي الحناوي، ليسدد الأخير كرة بباطن القدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء بعد انفراد تام لتسكن الشباك في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة 96 من عمر الوقت المحتسب بدل من ضائع احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فيوتشر، بسبب تدخل حارس مرمى فريق الحرس بقوة مع لاعب مودرن سبورت.

علي فوزي يهدر فرصة تسجيل هدف التعادل بعدما أهدر ركلة جزاء بعد تسديدة قوية على في الزاوية اليسرى تصدى لها حارس مرمى حرس الحدود بنجاح.

وضم تشكيل مودرن لمواجهة الحرس: "حراسة المرمى: محمود جنش، ورباعي الدفاع: علي الفيل، خالد رضا، علي فوزي، محمد دسوقي، وفي الوسط: غنام محمد، محمد هلال، أحمد يوسف، علي زعزع، محمد أميسي، والهجوم: أحمد عاطف".

بينما يضم تشكيل حرس الحدود في مواجهة مودرن: "حراسة المرمى: محمد سيحا، والدفاع: عبدالرحمن جودة- إبراهيم عبدالحكيم- محمد المجلي- كواسي كواسيسو، وفي الوسط: محمد أشرف روقا- محمد الدغيمي- فوزي الحناوي، وفي الهجوم: محمود ممدوح- محمد أبو الجودة- مفوسي كاريديولا".

الدوري حرس الحدود مودرن سبورت

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