حازم إمام: الأهلي أغنى نادي في القارة

علق حازم إمام نجم الزمالك السابق على تكاليف صفقات الأهلي الجديد .

وقال إمام في تصريحات إذاعية :

‏معرفش إزاي الأهلي بيصرفوا كمية فلوس الله أكبر يعني ربنا يزيدهم

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النادي الأهلي هو أغنى نادي في أفريقيا كلها حاليا .. مفيش نادي في افريقيا كلها بيصرف كم المصاريف دي في الانتقالات كل سنة إلا الأهلي مفيش حد خالص في القارة كلها.

وكتب الغندور :بدل من بن قلبي بقا بن أهلي.

وأعلن نادي الريان القطري، اليوم الأربعاء، فسخ تعاقده مع النجم المغربي أشرف بن شرقي.



وكتب حساب النادي القطري على موقع "إكس": "توصل نادي الريان واللاعب أشرف بن شرقي إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وذلك بناءً على رغبة اللاعب، ودفع الشرط الجزائي".

وأضاف: "كل التوفيق للاعب في مسيرته المقبلة".