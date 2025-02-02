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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 2-2-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي
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استقرت أسعار الذهب في مصر مع أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 2-2-2025 دون أي تغيير.

وقبل ختام معاملات أمس السبت، هوى المعدن الأصفر بمقدار 32 جنيها على الأقل داخل محلات الصاغة؛ ليشمل بذلك معظم الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفقا لآخر تحديث لسعر الذهب في ختام آخر التعاملات أمس؛ فقد وصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 3880 جنيها للبيع و 3900 جنيه للشراء .

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة نحو 3325 جنيها للبيع و 3342 جنيها للشراء.

ووصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 2586 جنيها للبيع و 2600 جنيه  للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 4434 جنيها للبيع و 4457 جنيها للشراء .

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 31.04 ألف جنيه للبيع و 31.2 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2798 دولارا للبيع و 2799 دولارا للشراء.

ارتفاع في السوق العالمي

ارتفع سعر الذهب العالمي للأسبوع الخامس على التوالي ليسجل مستوى تاريخي جديد وينهي تداولات شهر يناير على أكبر ارتفاع منذ شهر مارس 2024، وذلك في ظل تزايد التوترات وعدم اليقين في الأسواق المالية بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية قد ينتج عنها المزيد من عدم اليقين.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1% ليسجل أعلى مستوى تاريخي للذهب عند 2817 دولار للأونصة قبل أن يغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2797 دولار للأونصة.

وخلال شهر يناير ارتفع سعر الذهب بنسبة 6.6% وهو أول ارتفاع شهري في سعر الذهب بعد شهرين متتاليين من الخسائر، لتكون بداية الذهب هذا العام إيجابية بشكل كبير وسجل خلالها مستوى تاريخي جديد، وفق تحليل جولد بيليون.

وهناك الكثير من عدم اليقين في الوقت الحالي، فضلاً عن موقف الانتظار والترقب على الساحة الجيوسياسية مع التعريفات الجمركية، وقد حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موعدًا نهائيًا اليوم السبت لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك وقال إنه لا يزال يفكر في فرض تعريفات جمركية جديدة على السلع الصينية.

وهناك إشارات مختلطة تتلقاها الأسواق من البنك الاحتياطي الفيدرالي وإدارة ترامب في الوقت الحالي تسبب حالة من عدم اليقين في السوق، حيث يريد ترامب خفض أسعار الفائدة في الوقت الذي يريد فيه البنك الاحتياطي الفيدرالي إبقاءها ثابتة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قرر البنك الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير خلال أول اجتماع للسياسة النقدية في عام 2025،

وقال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إنه لن يكون هناك اندفاع لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى، وهو ما يتناقض مع دعوات ترامب السابقة التي قال فيها إنه يريد خفض تكاليف الاقتراض.

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