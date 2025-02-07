أخبار التوك شو| بعد رفض مخطط التهجير.. بكري: موقف الرئيس السيسي يعبر عن كل مصري وعربي شريف.. مصر تدعو إلى تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث.. وتؤكد: لا إعادة إعمار دون الفلسطينيين

تناولت برامج التوك شو ، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:



بعد رفض مخطط التهجير.. بكري: موقف الرئيس السيسي يعبر عن كل مصري وعربي شريف

هاجم الإعلامي مصطفى بكري، أحد الإعلاميين الذي تطاول على مصر، قائلاً “مصر دولة مؤسسات من قبل ما تنشأ أمريكا من آلاف السنين، والرئيس عندما يتخذ أي قرار يحترم المؤسسات الوطنية في مصر”.

مصر تدعو إلى تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث.. وتؤكد: لا إعادة إعمار دون الفلسطينيين

أكدت مصر، أنه يتعين العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وزير الشؤون النيابية: رئيس الوزراء أكد أهمية الحوار الوطني ودوره في وحدة الجبهة الداخلية

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن رئيس الوزراء اجتمع مع مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم وهذا الأمر به رسائل عديدة .

أونروا: مستمرون بتقديم المساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية

أفادت وكالة أونروا، الاستمرار في تقديم المساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية رغم الحظر الإسرائيلي لأعمال الوكالة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

ترامب: نعمل على وقف حرب غزة.. وسأنشئ لجنة رئاسية للحريات الدينية

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أنه سيتم الإفراج عن مزيد من المحتجزين في قطاع غزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

أمر تنفيذي جديد.. ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الدولية

أكد مسؤول بالبيت الأبيض، أن ترامب سيوقع على أمر الخميس يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافها أمريكا وحلفاء لها منهم إسرائيل، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

الصحة العالمية: 18 مستشفى من أصل 36 في قطاع غزة تعمل جزئيا

أكدت منظمة الصحة العالمية،ان 18 مستشفى من أصل 36 في قطاع غزة تعمل جزئيا، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .





نتنياهو يلتقي بمشرعين أمريكيين لبحث فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

أكدت وسائل إعلام أمريكية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلتقي اليوم مشرعين أمريكيين، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

زيلينسكي: أعتقد باستطاعة ترامب إجبار بوتين على إنهاء الحرب

أكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي أنه يعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستطيع إجبار بوتين على إنهاء الحرب، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

فترة صعبة.. علي معلول يتأثر أثناء حديثه مع زوجته

قالت مريم عادل زوجة الكابتن على معلول لاعب النادي الأهلي، إن الفترة الماضية كانت صعبة للغاية، وأن الجميع كان لديه ثقة كبيرة بعودة علي معلول للملاعب ويكون أقوى مثل الأول.





