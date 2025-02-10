كريم أغاخان.. اختار أسوان مثواه الأخير ورحل بعد رحلة حافلة بالإنجازات

وصلت طائرة خاصة إلى مطار أسوان الدولي، أول أمس السبت، تقل 80 راكبًا من أسرة كريم آغاخان وأعضاء الطائفة الإسماعيلية، للمشاركة في مراسم دفنه، تنفيذًا لوصيته بأن يُدفن في الضريح العائلي بجوار والده، آغاخان الثالث، وزوجته البيجوم أم حبيبة.



ولد الأمير كريم الحسيني، المعروف بآغاخان الرابع، عام 1936 في جنيف، وتولى زعامة الطائفة الإسماعيلية عام 1957، وهو في العشرين من عمره، ليقود أكثر من 15 مليون شخص في 35 دولة.





كان أحد أغنى الحكام الوراثيين، بثروة تجاوزت 13 مليار دولار، وظفها في تأسيس شبكة آغاخان للتنمية (AKDN) لدعم مشروعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.





استقبل اللواء د. إسماعيل كمال، محافظ أسوان، العائلة في المطار، تمهيدًا لإجراء الجنازة الرسمية ويعد دفن آغاخان في أسوان تأكيدًا على ارتباطه التاريخي بمصر، التي اختارها مثواه الأخير.





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