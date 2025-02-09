هل ساهمت أحداث 7 أكتوبر في العدوان على غزة؟.. عمرو موسى يكشف التفاصيل

أكد عمرو موسى، وزير الخارجية المصري وأمين عام الجامعة العربية الأسبق. أن الاحتلال الاسرائيلي وصل لمراحل من الظلم والتدمير والحرق والطرد للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يكون هناك رد فعل فلسطيني وبالفعل حدث يوم 7 أكتوبر 2023.

وقال عمرو موسى، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الاحتلال تغول ووصل للظلم وسوء إدارة للاحتلال وسياسة عنصرية استعمارية، مؤكدا أنه لو لم يحدث 7 أكتوبر يكون هناك نفس رد الفعل الاسرائيلي.

وتابع وزير الخارجية المصري وأمين عام الجامعة العربية الأسبق، أن إسرائيل كان لديها رغبة لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن هدفهم الأساسي السيطرة الكاملة على قطاع غزة.